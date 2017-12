Meryl Streepová sa stane prezidentkou USA

BRATISLAVA 16. júna (SITA) - Veteránka strieborného plátna Meryl Streepová bude prvou prezidentkou Spojených štátov amerických. Stane sa tak v pripravovanom filme First Man. V projekte si Streepová zahrá ...

16. jún 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 16. júna (SITA) - Veteránka strieborného plátna Meryl Streepová bude prvou prezidentkou Spojených štátov amerických. Stane sa tak v pripravovanom filme First Man. V projekte si Streepová zahrá manželku mediálneho magnáta, stvárneného Robertom De Nirom, ktorá svoju prezidentskú kampaň dovedie do úspešného konca. Spočiatku sa jej muž teší z jej úspechov počas volebnej kampane, neskôr však objaví všetky komplikácie vyplývajúce z úradu jeho manželky. Streepová a De Niro už spolupracovali na filmoch Lovec jeleňov, Zaľúbiť sa a Marvinova izba. S nakrúcaním by sa malo začať na budúci rok.