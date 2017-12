Courtney Love prišli na pomoc známi hudobníci

16. jún 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 16. júna (SITA) - Bývalého člena americkej grungeovej skupiny Alice In Chains Jerryho Cantrella prizvala vdova po Kurtovi Cobainovi Courtney Love k nahrávaniu jej sólového albumu. Gitarista sa tak pripojil k bývalému členovi The Smashing Pumpkins Billymu Corganovi a Courney Love v štúdiu. "Je to zaujímavý človek. Párkrát sme sa streli, aby som jej pomohol s materiálom na jej nový album," povedal Cantrell pre MTV News. "Viem, že v štúdiu bol napríklad i Billy Corgan. Myslím, že sme jej s tým celkom dobre pomohli," dodal. Cantrell si po svojom pôsobení v Alice In Chains založil skupinu Cardboard Vampyres, v ktorej hrá gitarista Billy Duffy z kapely The Cult, basgitarista Chris Wyse a bývalý frontman skupiny Jellyfish Eric Dover.