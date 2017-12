Reese Witherspoonová sladko prekvapila manžela

16. jún 2005 o 17:35 SITA

BRATISLAVA 16. júna (SITA) - Hollywoodska herečka Reese Witherspoonová zrejme urobí pre svojho manžela, herca Ryana Phillippea všetko, čo mu na očiach uvidí. K ich šiestemu výročiu svadby si spolu naplánovali víkend na pláži. Ako však Reese pochopila, pre jej muža by to nebol ten správny víkend, keby nemal svoje obľúbené cukríky. Tak 29-ročná herečka, známa z filmu Pravá blondínka, navštívila luxusný obchod so sladkosťami Candy Alley v Los Angeles. "Reese si u nás objednala ten najväčší košík s pomarančovými cukríkmi, aký sme mali," povedal jeden z predavačov.