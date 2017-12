Eddie Murphy si zahrá v muzikáli Dreamgirls

16. jún 2005 o 17:20 SITA

BRATISLAVA 16. júna (SITA) - Komik Eddie Murphy súhlasil so svojou účasťou na príprave muzikálového filmu Dreamgirls. Pripojí sa tak k speváčke a herečke Beyoncé Knowles a Jamiemu Foxxovi. Film je o ženskom hudobnom triu The Dreamettes, ktoré zožne obrovský úspech potom, čo sa spoja s Jamesom "Thunderom" Earlym. Práve toho si zahrá Eddie Murphy. S producentskou spoločnosťou práve rokuje aj spevák Usher, ktorý by sa vo filme mohol objaviť v úlohe choreografa C. C. Whitea. Výroba filmu by sa mala začať v januári budúceho roka.