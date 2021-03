Pieseň zrodená z tragédie. Tears in Heaven vyliečila Claptona z bolesti, keď prišiel o syna

Hudobníkov syn Conor zomrel pred tridsiatimi rokmi.

18. mar 2021 o 16:38 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Bolo marcové predpoludnie a Eric Clapton sa práve chystal vyzdvihnúť svojho štvorročného syna Conora a jeho mamu Lory v jednom z vysokých manhattanských činžiakov. Dočasne tam bývali, kým boli za ním v New Yorku.

Súvisiaci článok Pieseň Stairway to Heaven sa končí orgazmom. Na prvýkrát publikum nudila Čítajte

Plán bol stráviť deň v Zoo a potom si dať obed v Claptonovej obľúbenej talianskej reštaurácii. Ešte bol v hoteli, keď ho zastihlo zvonenie telefónu.

Bola to Lory, jeho bývalá. Hystericky vzlykala a vrieskala do slúchadla, že ich syn Conor je mŕtvy.

To je smiešne, ako by mohol byť mŕtvy, pomyslel si Clapton pre seba. Veď ešte deň predtým boli spolu, bolo to jedno živé a vitálne dieťa.

"Si si istá?" opýtal sa jej ticho. Keď mu medzi vzlykmi opísala, čo sa stalo, pochopil, že sa mu práve udialo niečo, čo je nočnou morou každého rodiča.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zachránila ho gitara

To, ako britský gitarista, spevák a skladateľ Eric Clapton prišiel o syna, bola jedna veľká nešťastná náhoda.