Ženy opísali aj jeho zdeformované telo. Weinstein je rok vo väzení a ženu už vidí len z diaľky

Možno sníva o triumfálnom návrate.

18. mar 2021 o 15:44 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Harvey Weinstein ju nemohol objať ani pobozkať, mal rúško a musel dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, ktorá ju od neho oddeľovala.

Súvisiaci článok Deti, váš ocko spáva s vašou sestrou. Woodyho Allena usvedčuje zo zneužívania domáce video Čítajte

Keby však mohli, sedeli by tesne vedľa seba a určite by sa aj držali za ruky.

Povedal to nemenovaný zdroj britskému denníku The Daily Mail, ktorý opísal, ako sa kedysi najmocnejší muž Hollywoodu stretol vo väzení so svojou priateľkou, dvadsať sedemročnou herečkou Alexandrou Vino.

Vo väzení je Weinstein už rok, ale priateľka pri ňom ešte stále obetavo stojí. Počas návštevy mala dobrú náladu, vypovedal svedok, a niekoľkokrát mu skočila do automatu po kávu.

Podporujúce prostriedky, akékoľvek, potrebuje.

Chodí často na záchod a sám by tam neprišiel

Dvadsať tri rokov. To je zatiaľ jeho prvý test. Filmového producenta v New Yorku odsúdili za nútený orálny sex z roku 2016, z ktorého ho obvinila fotografka Mimi Haleyi, a za znásilnenie herečky Jessicy Mann, ktoré sa udialo v roku 2013.

Čoskoro ho však čaká ďalší súd v Los Angeles. Ak by ho uznali vinným zo všetkých prečinov, ktoré ležia na stole, jeho výsledný trest sa môže vyšplhať do výšky 140 rokov odňatia slobody.

Táto perspektíva sa prejavila na jeho zdravotnom stave. Harvey Weinstein už nie je v tvári taký zelený ako pred rokom v marci, keď ho brali za mreže, píše Daily Mail.

Ale že sa má zle, je zrejmé aj tak.