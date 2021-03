Bála sa, že naletela obchodu s bielym mäsom. Bulharku Mariu Bakalovu si vyžiadal Borat

Prerazila počas pandémie, môže dostať Oscara.

19. mar 2021 o 13:44 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Ešte pred pár mesiacmi ju nik nepoznal. Paradoxne, kým iným hercom brala pandémia prácu, bulharská herečka Maria Bakalova natáčala.

Keď odchádzala do Londýna na záhadný kasting, všetko muselo prebehnúť v tajnosti. Od manažéra vedela len to, že hľadajú východoeurópsku herečku, ktorá je plnoletá, no stále vyzerá ako tínedžerka.

Mala pochybnosti, či v skutočnosti nenaletela obchodníkom s bielym mäsom. No riskla to.

Prvýkrát sa dostala do Ameriky a ocitla sa v centre výroby, o ktorej nesmeli vedieť žiadne podrobnosti ani jej vlastní rodičia.

Chystalo sa pokračovanie Borata. Vďaka účinkovaniu vo filme sa dnes o nej hovorí ako o herečke s veľkým potenciálom.

Komédia, ktorá chce veľa disciplíny

Na konkurz do filmu sa prihlásila v čase, keď končila herectvo na univerzite v Sofii. Nebrala to vážne, video prihlášku poslala o piatej ráno.

Oslavovala vtedy so spolužiakmi vysokoškolský diplom, aj preto na kameru improvizovala s cigaretou v ústach a fľašou alkoholu.

S komédiou dovtedy nemala žiadne skúsenosti. Na postavu Boratovej 15-ročnej dcéry Tutar sa hlásilo šesto herečiek. Sasha Baron Cohen si napokon vybral ju.