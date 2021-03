Nový dokument o Tine Turner odhaľuje jej násilné manželstvo a ukazuje jej kariéru

Pozrite si prehľad nových filmov a seriálov na tento týždeň.

22. mar 2021 o 8:59 Anna Krištofčová

Tina Turner v dokument Tina na HBO Go. (Zdroj: WarnerMedia)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Pondelok (22. 3. 2021)

Navillera

Netflix uvedie kórejskú drámu Navillera o 70-ročnom mužovi, ktorý má sen stať sa baletníkom a pri plnení sna mu pomôže 23-ročný talentovaný tanečník.

https://www.youtube.com/embed/YtK3Vtw4rno

Článok pokračuje pod video reklamou

Utorok (23. 3. 2021)

Silent Legacy

HBO Go uvedie dokumentárny film Silent Legacy o žene Tanye, ktorá učí vo vlastne škole pre nepočújúce deti a náhle ochorie. Jej miesto preberie jej 20-ročná dcéra.

https://www.youtube.com/embed/OObPSv99dNo

Streda (24. 3. 2021)

Seaspiracy

Netflix uvedie dokumentárny film Seaspiracy o zlom vplyve, ktorý majú ľudia na oceány a moria.

https://www.youtube.com/embed/1Q5CXN7soQg

Who Killed Sara?

Netflix uvedie kriminálnu drámu Who Killed Sara? o mužovi na honbe za pomstou a dôkazom, že vražda jeho sestry bola naňho zvalená neprávom.

https://www.youtube.com/embed/hfikdvpj228

Štvrtok (25. 3. 2021)

Secret Magic Control Agency

Netflix uvedie animovanú rozprávku Secret Magic Control Agency o dvojici Hansel a Gratel, ktorí musia použiť spoluprácu, mágiu a rozum, aby porazili čarodejnicu a zachránili uneseného kráľa.

https://www.youtube.com/embed/OESJJ2vZn9M

Caught by a Wave

Netflix uvedie romantický film Caught by a Wave o páre, ktorý sa do seba zaľúbi počas tábora na Sicílii a po skončení leta musia čeliť realite.

https://www.youtube.com/embed/n4Uv5VHRDZg

DOTA: Dragon's Blood

Netflix uvedie anime seriál DOTA: Dragon’s Blood podľa slávnej hry od Valve Corporation.

https://www.youtube.com/embed/F0evM-hBlcI

Piatok (26. 3. 2021)

The Irregulars

Netflix uvedie kriminálny seriál The Irregulars o skupine deviantov, ktorá objasňuje nadprirodzené zločiny pre Sherlocka Holmesa a Dr. Watsona vo viktoriánskom Londýne.

https://www.youtube.com/embed/lTE5MAGpflw

A Week Away

Netflix uvedie romantický muzikál A Week Away, v ktorom sa problémový chlapec dostane do kresťanského tábora, v ktorom nájde kamarátov, lásku aj zázemie.

https://www.youtube.com/embed/dpLaoYw8xug

Bad Trip

Netflix uvedie komédiu Bad Trip o dvoch mužoch na ceste do New Yorku, ktorý do svojich žartíkov skrytej kamery zapájajú náhodných okoloidúcich.

https://www.youtube.com/embed/UjT9I6eb4p8

Sobota (27.3. 2021)

TINA

HBO Go uvedie dokumentárny film TINA, ktorý sa pozerá na kariéru a život slávnej speváčky Tiny Turner. Kráľovná Rock 'n' Rollu prežila násilné manželstvo a stala sa svetovou superstar. V inšpiratívnom portréte pre HBO sa obzerá za svojím životom a kariérou.