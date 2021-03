Peter Bebjak: V kultúre sa rútime do záhuby

Ako sa pozerá na rok s koronou režisér?

22. mar 2021 o 7:59 Martin Kasarda

Prečo robiť film, keď ho nemôžete vidieť? Len preto, že okolo nás zúri Covid-19, sa puto medzi filmármi a divákmi pretrhlo. Ísť do kina? To dnes vonia spomienkovou nostalgiou. Ako sa pozerá na rok s koronou jeden z najlepších súčasných slovenských režisérov?

Ako ste prežili a ako prežívate tento koronový rok?

Snažím sa pracovať. Nemusí to byť hneď natáčanie, ale aspoň niečo pripravovať – čokoľvek -, aby som mal pocit, že neexistujem zbytočne. Tým, že som obmedzil sociálne kontakty, treba si nájsť iný spôsob ako zamestnať mozog, aby dokázal denne spracovávať, čo sa okolo nás deje, a aby mu to neublížilo.

Objavil som čaro vidieka. Tým, že mesto stratilo v čase pandémie svoje benefity, našiel som ich na Andrejovom dome v Rastislaviciach. Čas strávený tam a s ním bolo to najlepšie obdobie.

Vaša Správa nešla do kín, lebo korona... To zatvorenie kín je vlastne zatvorenie jedného z veľmi dôležitých distribučných kanálov pre film. O čo nás, divákov, ochudobňuje to, že film nevidíme v kine?

Kino ma obrovskú silu. Už len to, že spoločne prežívate jeden príbeh s ďalšími ľuďmi, tá veľkosť plátna, zvukový vnem – to všetko umocňuje pocit z videného filmu. Správa bola primárne robená do kina. V kine môžete emotívnejšie prežiť tento príbeh. Kedy to však bude? Záleží na okolnostiach.

V Španielsku film pôjde do kina 19. marca, a tým sa vlastne rozbehne jeho svetová púť. My veríme, že na jeseň budeme môcť Správu odpremiérovať aj na Slovensku.

Korona zasiahla nielen do distribúcie, ale aj do produkcie filmov. Aj keď je to práca, predsa len obrovské obmedzenia aj pri cestovaní, nakrúcaní a podobne museli zbrzdiť tvorbu. Plus depresia, že nakrútite, a kde to diváci uvidia... Ako vnímate z pohľadu tvorcu koronový rok? Ovplyvnil vaše plány a filmovania?

Počas prvého lockdownu boli zastavené všetky výroby. V lete, po istom uvoľnení, sa rozbehli aj dovtedy pozastavené projekty. Je pravda, že niektoré filmy alebo televízne výroby sa zastavili nadobro, ale mal som šťastie, že projekty, v ktorých som mal možnosť pracovať, pokračovali ďalej. Myslím, že veľmi pomohli televízie, aby audiovizuálny priestor fungoval a ľudia v ňom pracujúci dokázali prežiť.