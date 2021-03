Koproducent V sieti: Predátori útočia plošne. Nemá to nič spoločné s výchovou a morálkou v rodine

Nechceli sme obetiam vyvolať traumu, hovorí Peter Kerekes.

22. mar 2021 o 11:12 Monika Moravčíková

Od premiéry českého dokumentu V sieti, ktorý otvoril tabuizovanú tému zneužívania detí na internete, uplynul rok. Záujem oň je veľký, videli ho už aj v Japonsku, v programe ho má HBO, za sebou má českú aj slovenskú televíznu premiéru.

Režisér PETER KEREKES, ktorý film na Slovensku koprodukoval, hovorí, že vznikol najmä pre to, aby pomohol obetiam sexuálneho násilia nájsť riešenie a cestu von. A ukazuje sa, že je v tom úspešný.

Film zdôraznil aj známy problém sexuálnej výchovy na školách, ktorý sa stále odsúva do úzadia. Aj preto vznikla cenzurovaná verzia, ktorú budú premietať najohrozenejšej skupine - deťom od dvanástich rokov.

Dokument sa stihol stať mediálnou bombou ešte pred premiérou v kinách. Tú mal však presne v čase, keď sa všetky kiná minulý rok zatvárali. Koľko toho stihol?

Pôvodne sme chceli, aby bol film do kín nasadený naraz v Česku aj na Slovensku. U nás boli v tom čase práve parlamentné voľby, preto sme sa rozhodli, že počkáme, kým bude po voľbách, aby sme mali väčší mediálny priestor.

Žiaľ, ukázalo sa to ako veľká chyba. V kinách sme sa ohriali necelých päť dní, potom nastúpila pandémia a všetko sa zatvorilo. Zatiaľ čo v Čechách to videlo 500-tisíc divákov, na Slovensku sme mali 24-tisíc divákov za celý rok. To je v porovnaní s Českom málo.

Plánujete ešte obnoviť premietanie v kinách, keď ich znovu otvoria?

Film má niekoľko rovín. Tá terapeutická časť je najzaujímavejšia práve v ďalšom súvisiacom projekte, ktorý sa volá V sieti: Za školou. Táto verzia je určená pre deti staršie ako 12 rokov, teda najohrozenejšiu skupinu. Je trochu zostrihaná, zmenená a zároveň plánovaná na malé premietania v kinách, pre menšie skupiny detí.

Po konzultácii s psychológmi je to najlepšia verzia na prevenciu, keďže sedemdesiat percent detí sa so sexuálnym násilím stretlo. V spolupráci s IPčkom a stránkou www.stalosato.sk sme pripravili aj materiály a manuály pre pedagógov, lebo často sami nevedia, ako majú o týchto témach s deťmi rozprávať, je to nepríjemné pre obe strany. Táto verzia by mohla fungovať ešte niekoľko rokov.

Podarilo sa vám začať s premietaním už pred pandémiou?

Chceli sme to odpáliť od septembra minulého roka, potom sme to posúvali, teraz sme nechali voľne na obdobie, keď už budú otvorené kiná a život sa vráti do normálu. Zatiaľ znovu na september.

Deti sú už rok bez poriadneho kontaktu s kamarátmi, učia sa online, za obrazovkami počítačov a tabletov trávia oveľa viac času. Práve teraz môžu byť najviac ohrozené.