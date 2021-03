Tvorca špeciálnych efektov Valovič: Tušil som, že Justice League nedopadne dobre

Robil na filmoch ako Star Wars či Terminátor.

24. mar 2021 o 11:30 Jana Alexová

HBO pred niekoľkými dňami uviedlo očakávanú premiéru filmu Justice League Zacka Snydera. Film mal pôvodne vzniknúť ešte v roku 2017, no režisér Snyder sa po tragickej udalosti v rodine z postu režiséra stiahol pre nezhody so štúdiom Warner Bros.

Justice League síce napokon premiéru v roku 2017 mal, no nebola to verzia, akú si vysníval Zack Snyder. Warner Bros. ho po jeho odchode nahradilo režisérom Jossom Whedonom a film prekopalo - a sklamalo kritikov aj fanúšikov.

V tom čase bol pri tvorbe Justice League aj Slovák VLADIMÍR VALOVIČ. V jednom z mnohých štúdií špeciálnych efektov, ktoré na snímke pracovali, šéfoval tímu, ktorý do Justice League pripravoval tri sekvencie.

V rozhovore pre denník SME si zaspomínal na prácu na filme a rozhovoril sa aj o tom, prečo si myslí, že film bol od začiatku odsúdený na neúspech a čo si myslí o novej verzii Zacka Snydera.

Ako si spomínate na prácu na filme Justice League z roku 2017?

Justice League bol pre mňa najväčší projekt, čo sa týka vedenia tímu, lebo koncom projektu som mal vo svojom tíme až 30 - 40 ľudí. S tým prichádza, samozrejme, aj veľká zodpovednosť.

My ako štúdio sme robili tri sekvencie. Jednou z nich bola sekvencia s mestom, ktoré vyzerá ako Černobyľ, aj keď vo filme sa volá inak, kde sa odohrala finálna bitka. Pracovali sme na tom od marca do októbra. No už zhruba po mesiaci, čo som tam bol, z projektu odišiel Zack Snyder. To bolo asi v čase, keď sme dodali prvý trailer.

Nikto vtedy nevedel, čo sa bude diať. Asi 3-4 týždne bolo ticho pred búrkou, celá produkcia sa úplne zastavila a potom prišla zmena.

Ako ste to pocítili?

Producenti chceli využiť odchod režiséra na zmenu celého filmu. Chceli sa viac podobať Marvelu, nechceli nič temné, chceli to viac pestré, čo bola podľa mňa veľká chyba.

Vladimír Valovič Pochádza z Handlovej.

V roku 2005 odišiel do Anglicka, v Londýne vyštudoval špeciálne efekty.

Od roku 2010 pracoval na vizuálnych efektoch pre filmy ako Star Wars, Strážcovia galaxie, Piráti z Karibiku, Lincoln, Harry Potter, Star Trek, Detektív Pikachu, Liga spravodlivosti, Terminátor.

Bol súčasťou tímu, ktorý získal Oscara za film Gravitácia a cenu BAFTA za film Harry Potter a Relikvie smrti 2.

Založil vlastnú školu špeciálnych efektov Compozitive, aby odovzdal svoje skúsenosti ďalej - jej absolventi pracujú v profesionálnych štúdiách.

Nechali sa uniesť vlnou Marvelu, lenže ju chceli dobehnúť vo veľmi krátkom čase, čo sa, samozrejme, nedá. Hlavne, DC Universe je úplne iný svet ako Marvel, každý fanúšik to vie.

Lenže oni videli za tým len čísla - ako rastú Avengers a ostatné marvelovky a to im asi imponovalo. Keď prišiel nový režisér, obuli sa do toho producenti a začali robiť zmeny.

Ja som bol ten, kto tie zmeny musel skúšať a testovať. V jednej našej sekvencii mala byť pôvodne nočná atmosféra. Už som mal hotových niekoľko nočných záberov, ktoré boli vyladené a zrazu sa to stoplo, prerobilo sa to do úplne inej atmosféry, niektoré zábery sa vyhodili a pridali sa iné.

Napríklad sa vyhodila celá sekvencia s obráteným časom, ktorú sme mali robiť my – v nej Flash beží a pritom vracia čas a skladá tak naspäť svet, ktorý vybuchol. Táto sekvencia sa napríklad vrátila v novom filme.

Aká je vôbec deľba práce pri tvorbe vizuálnych efektov? Ako vyzerá proces tvorby?

Hovorím, že celý ten proces je ako výroba áut. Každý vyrába nejakú súčiastku a na konci sa poskladá hotové auto. Aj vizuálne efekty majú veľké množstvo jednotlivých oddelení.