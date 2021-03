Čermáková: Hegerová vyvolala dojem, že sedíte vedľa nej. Ale spoznať ju vám nedovolila

Speváčka hovorí o ich stretnutiach.

24. mar 2021 o 9:29 Kristína Kúdelová

Krásnym ebenovým hlasom vedela vyvolať dojem intimity, mali ste pocit, že sedíte vedľa nej. Ale spoznať, kým naozaj je, to vám Hana Hegerová nedovolia, hovorí šansonierka, režisérka a hlasová pedagogička ALENA ČERMÁKOVÁ.

Keď vydávala svoj debutový album, Hegerovú poprosila, aby ho uviedla do života. Spevácka legenda súhlasila, že príde, ale spievať nechcela.

Cítim prázdnotu, povedala ako prvé, keď sa dozvedela o jej smrti.

V rozhovore pre SME hovorí Čermáková o tom, čo na Hegerovej obdivovala, hovorí o jej životnej kreácii, o jej vzťahu k iným speváčkam a aj o tom, prečo si dnes radšej pozrie o nej film, ako by si pustila jej pesničky.

Ktorý z textov Hany Hegerovej sa vám vynoril, keď ste sa dozvedeli o jej smrti?

Teraz žijem na Záhorí. Vždy, keď sem prichádzame z Bratislavy, ideme po úzkej ceste medzi stromoradím. Zvykla som si hovoriť: aha, o tomto spieva Hana Hegerová. (Začne spievať, pozn. red.: ) Tak tohle je mů j kraj, tak to je moje mladí. Tak to je domov mů j, tak to je domov mů j. A to boli aj prvé slová, ktoré mi napadli, keď som sa o tom dozvedela.

Mimochodom, kde bol jej domov? Považovali ste ju za českú alebo slovenskú speváčku? Médiá v tom mali trochu chaos.

To v sebe skrýva otázku, komu Hana Hegerová patrí. Na svet prídeme nahí, nahí z neho aj odchádzame, chvíľu patríme rodičom, chvíľu priateľom, manželom. A či je ona viac česká alebo slovenská speváčka? Narodila sa na Slovensku, žila v Čechách, takže patrí aj Slovákom aj bratom Čechom, prečo nie.

Prečo vás zasiahli jej piesne?

Počúvala som ju už na škole, moja kamarátka mala doma gramofón aj jej platne. Páčilo sa mi, že na krátkej ploche vedela veľmi uveriteľne prespievať príbehy. Jej interpretácia bola dokonalá, presná, nikto by tomu nevedel dať takú formu, takú kvalitu ako ona.

Speváčka, hlasová pedagogička a režisérka Alena Čermáková. (zdroj: Archív A.Č.)

Bolo to aj tým, že jej pôvodným povolaním bolo herectvo? Z piesní urobila hereckú kreáciu.

Ona to nazývala divadlo v troch minútach. Áno, bola to kreácia, za ktorú sa mohla schovať. Vďaka tomu nemusela ukázať, kto a aká je Hana Hegerová. Nemusela byť taká autentická ako napríklad Edith Piaf, ktorá nikdy neskrývala, odkiaľ prišla a čím prechádza.

Hovoríte vlastne, že Hana Hegerová zostala pred nami zámerne nepoznaná?

Áno. Na mňa tak pôsobila, že si vytvorila svet. Možno to bude znieť odvážne: