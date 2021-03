Bitcoin je nový zavináč. Zvedavé otázky detí o kryptomenách za vás zodpovie nová knižka

Pustite deti do sveta financií.

25. mar 2021 o 15:12 Jana Alexová

BRATISLAVA. Nie je to ani úplná novinka či vynález posledných rokov, no predsa je pre mnohých stále nepochopiteľný.

Bitcoin je stále záhada i pre dospelých, tak čo už o ňom môžu vedieť deti? A vlastne, prečo by aj mali?

Lenže deti sa o bitcoinoch už čo-to dozvedeli a tak otázkami zaplavujú svojich rodičov, ktorí - ak nič nevedia - ťažko zodpovedajú zvedavé detské otázky. A keď nevedia nič rodičia, prichádza na rad učiteľ, ten predsa musí vedieť všetko.

Problém je, keď nevie. To si začali uvedomovať aj slovenskí učitelia a keď začali pátrať po zrozumiteľných materiáloch o bitcoinoch, nič nenašli.

Dopyt učiteľov sa cez kamarátku dostal k podnikateľovi a lektorovi v oblasti bitcoinu Dušanovi Matuškovi. A rozhodol sa, že to zmení.

"Bitcoin je ako internet v 90. rokoch, neprebádané územie. Videl som reportáže z toho obdobia, moderátori sa v nich pýtali, čo je to zavináč, čo je to e-mail. Dnes je to priam úsmevné, ale vtedy to bola úplne nová vec. Bitcoin je podľa mňa dnes v podobnej fáze - veľa ľudí sa pýta, čo to je a ako to funguje.

V budúcnosti nebudeme musieť technicky opísať jadro bitcoinu, tak ako ani dnes bežný používateľ nevie opísať, ako presne technicky funguje internet, ale využívame ho v náš prospech. A aj kryptomeny budú ľudia využívať vo svoj prospech na ochranu hodnoty, ktorú vytvárajú, svojho majetku a finančného súkromia," hovorí Dušan Matuška.

O bitcoinoch vydáva knižku Bitcoinové peniaze, určenú najmä pre školy a zvedavých žiakov. No siahnuť po nej môžu aj ich rodičia a vôbec všetci, kto chcú pochopiť virtuálne peniaze.

Nevedomosťou môžete prísť o peniaze