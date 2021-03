Vždy sa spoliehal na seba. Starému námorníkovi dnes ostala len fľaša vodky

Slovenský film bude mať premiéru v Kanade.

25. mar 2021 o 17:44 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Ak na niekoho sedí označenie starý morský vlk, je to Paul Johnson. Muž, ktorý celý svoj život prežil v obklopení morských vĺn, hojdajúc sa na palube plachetníc, ktoré si sám postavil.

Na vode sa mu žilo akosi lepšie, tam bol jeho domov. Pevninu nemal rád. Skúšal sa s ňou spriateliť, ale po pár mesiacoch to vzdal a vyplával radšej naspäť na otvorené more.

Aj keď to znamenalo opustiť ženy, ktoré miloval, aj deti, ktoré s nimi splodil.

Slovenská dokumentaristka Lucia Kašová na neho natrafila v malom karibskom zálive Tyrrel Bay na ostrove Carriacou. Na mieste, ktoré je akýmsi domovom dôchodcov pre jachtárov a ľudí, čo prežili celý život na mori.

"Všetko sa začalo tým, keď som na drevenej lodi preplávala Atlantik, priplávala som do Karibiku a tam som sa dozvedela o komunite 'morských cigánov'. Bola to hippie komunita ľudí, ktorí tvrdia, že ich krajinou je more," začína rozprávanie filmárka.

Moderné lode sú ako vlády, fungujú len na papieri

Komunita sa jej tak zapáčila, že sa do Karibiku začala pravidelne vracať. Pôvodne chcela filmom zachytiť práve životy týchto ľudí, no keď sa spriatelila s Paulom Johnsonom, svoju pozornosť zamerala len na neho. Narazili na seba vo dverách malého supermarketu.

Natočila o ňom dokumentárny film The Sailor, ktorý predstaví v svetovej premiére na prestížnom kanadskom festivale Hot Docs koncom apríla.

Starý námorník je na záujem zvyknutý. Neprišlo mu zvláštne ani to, že fascinácia prišla od filmárky, ktorá pochádza z krajiny, kde žiadne more nemajú.

Bez problémov jej dovolil vstúpiť do svojho sveta.