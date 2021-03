Chceli ju vidieť zomrieť v televízii. Nebolo to celkom sci-fi, Romy Schneider zomrela čoskoro

Smrť v priamom prenose predpovedala reality show.

BRATISLAVA. Katherine Mortenhoe nemala šťastie. V čase, keď už ľudia nezvykli zomierať na choroby, sa od lekára dozvedela, že ona jednu takú neliečiteľnú chorobu má.

Čoskoro zomrie, povedal jej. Ale keby si ešte chcela zarobiť a poriadne využiť posledné týždne života, mal by pre ňu tip. Súkromná televízia NTV má o ňu záujem, obsadila by ju do populárnej reality show Death Watch.

Ľudia tento program milujú. Keďže sa už so smrteľnými chorobami takmer nestretávajú, je to pre nich vzrušujúce rozptýlenie.

Celý deň a noc non stop sledujú, ako sa diagnóza začne v živote chorého človeka rozdrapovať, postupne ho rozloží a nakoniec zničí.

Ak to Katherine prijme, bude ich hrdinka. Veľká hviezda, celebrita.

V 80. rokoch ešte žiadne reality show neboli, neexistovalo ani také pomenovanie. A predsa vznikol film, ktorý ich príchod ohlasoval. V špeciálne cynickej, extrémnej podobe.

Volal sa Smrť v priamom prenose. S Romy Schneider v hlavnej úlohe ho nakrútil Bertrand Tavernier, ktorý zomrel 25. marca vo veku 79 rokov.

Sledoval ju s kamerou v mozgu

Slávny francúzsky režisér s ľahkosťou prechádza z jedného žánru do druhého. V tomto prípade si vyskúšal science fiction, a to veľmi netradičnú, modernú.

Nepoužil žiadne špeciálne efekty, budúcnosť v jeho filme neniesla znaky technologickej revolúcie, ale skôr drobných spoločenských a morálnych zmien.

Príbeh chorej Katherine budil dojem, že sa odohrával dnes.