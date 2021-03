Posledná plavba ukazuje počiatok pandémie: 700 nakazených a 14 úmrtí na jednej lodi

Pozrite si prehľad filmov a seriálov.

29. mar 2021 o 12:29 Anna Krištofčová

Ukážka z dokumentu The Last Cruise. (Zdroj: HBO / WarnerMedia)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Streda (31. 3. 2021)

The Last Cruise

HBO Go uvedie dokumentárny film The Last Cruise (Posledná plavba) o začiatkoch šírenia koronavírusu mimo Čínu na výletnej lodi “Diamond Princess”, kde sú jasne pozorovateľné triedne rozdiely. Loď vyplávala z Japonska 20. 1. 2020, keď WHO oznamovala prvé prípady nákazy. Začiatkom marca bolo na palube infikovaných viac ako 700 ľudí a 14 zomrelo.

https://www.youtube.com/embed/NspHkPKzrww

Haunted: Latin America

Netflix uvedie hororovú reality show Haunted: Latin America, v ktorej rozprávajú svoje zážitky s paranormálnymi javmi obyvatelia Latinskej Ameriky.

https://www.youtube.com/embed/HPJ1-nBhCuY

Štvrtok (1. 4. 2021)

Worn Stories

Netflix uvedie dokumentárnu sériu Worn stories, v ktorej ľudia vysvetľujú svoje vzťahy s jednotlivými kúskami oblečenia.

https://www.youtube.com/embed/6eH-6tu3qPI

Piatok (2. 4. 2021)

Concrete Cowboy

Netflix uvedie tínedžerskú drámu Concrete Cowboy o 15-ročnom rebelskom chlapcovi z Detroitu, ktorý strávi leto so svojím otcom vo Philadelphii a nájde si zázemie medzi černošskými cowboymi. Režíruje Ricky Staub, hrá Idris Elba.

https://www.youtube.com/embed/WZ3dgHqaw8U

Madame Claude

Netflix uvedie francúzsku drámu Madame Claude o Paríži v roku 1960 a žene, ktorá vlastní nevestinec, čo jej dáva silu nad francúzskymi politikmi a kriminálnikmi.

https://www.youtube.com/embed/OfWDTj5uLXQ

The Serpent

Netflix, v spolupráci s BBC, uvedie limitovanú sériu The Serpent podľa skutočných udalostí, o sériovom vrahovi Charles Sobhraj, ktorý vraždil turistov na juhu Ázie v 70-tych rokoch. Hrá Jenna Colman.

https://www.youtube.com/embed/TgB7rMuxY-s

Sky High

Netflix uvedie španielsky akčný triler Sky High, v ktorom sa mechanik z predmestia zaľúbi do dievčaťa, ktoré ho privedie k lúpežiam.