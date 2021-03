Vyhrali sme bitku uprostred vojny. V Barcelone testovali, či sa v lete bude koncertovať

Pohoda chystá prvé informácie.

29. mar 2021 o 11:00 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. "Zazneli prvé tóny, a už som plakal," povedal pred kamerou španielskej verejnoprávnej televízie RTVE mladý muž, ktorý sa v Barcelone prišiel pozrieť na koncert skupiny Love of Lesbian.

Rok a pol na žiadnom koncerte nebol.

Približne tak dlho, ako na koncerte nebola ani samotná skupina.

Španieli zatiaľ zaočkovali 2,5 milióna obyvateľov, čo je päť percent populácie. Denne tam pribúda okolo 5000 nových prípadov koronavírusu, zomrie približne dvesto ľudí.

Nie sú to také dobré čísla, ako mala krajina minulý rok v júni a júli, ale je to oveľa lepšie ako v januári a februári tohto roku, keď sa nových prípadov potvrdzovalo sedemnásobne viac.

Španieli preto veria, že toto leto budú znovu chodiť na festivaly.

Koncert skupiny Love of Lesbian mal byť testom, či to bude prakticky možné. Nie je to návrat do normálu. Ale potvrdenie, že pokračujeme na ceste k normálu, vravia organizátori.

S rúškom, ale bez odstupov

"Je to najemotívnejšie vystúpenie v našom živote," dojímal sa aj spevák skupiny Santi Balmes. Pred sebou mal 5000 ľudí, ktorí museli splniť niekoľko podmienok, aby mohli prísť, počúvať hudbu a tancovať.

Tentoraz nebol pri vstupe do haly Palau Sant Jordi najdôležitejší lístok za 23 eur.