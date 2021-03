Skúmal vlastné črty, aby pochopil tajomstvá tváre. Nik neportrétoval tak ako Rembrandt

Národní galerie Praha má Rembrandta online.

30. mar 2021 o 10:05 Jana Alexová

PRAHA, BRATISLAVA. Mala to byť udalosť sezóny, no jej lesk zatienila padnémia koronavírusu. Výstavu Rembrandt - príbeh človeka, pripravovala pražská Národní galerie niekoľko rokov.

Jedinečnú výstavu diel jedného z najväčších maliarov všetkých čias mali pôvodne otvoriť na jar minulého roka. Keď ju presunuli na jeseň, netušili, že ostane pre verejnosť otvorená len krátko.

Verejnosti ju sprístupnili na konci septembra, no už v polovici októbra sa galérie museli zatvoriť. Za sprísnených podmienok mohli zase otvoriť začiatkom decembra, no na konci mesiaca museli opäť zatvoriť.

A odvtedy sa galérie v Česku už verejnosti neotvorili.

Veľká Rembrandtova výstava sa skončila 21. marca. Národní galerie Praha teraz na svojom webe sprístupnila virtuálnu prehliadku Rembrandtovej výstavy.

To je príležitosť vidieť Rembrandtove diela nielen pre tých, ktorí sa do galérie chystali, no nedostali, ale i pre tých, ktorí by na výstavu do Prahy necestovali.

Vedel zachytiť veľké ľudské emócie

V centre výstavy stojí plátno s názvom Učenec v študovni - jediná maľba holandského majstra Rembrandta Harmenszoon van Rijna na českom území.

Práve na pozadí tejto maľby sa kurátorky výstavy snažili rozpovedať niele príbeh obrazu, ale aj Rembrandtovho života, pretože je podľa nich rovnako výnimočný a fascinujúci ako jeho dielo.