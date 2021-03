Pre tuniaky zomierajú delfíny, oceány sú plné sietí. Rybolov má toxické dosahy

Odkrýva to dokument Seaspiracy.

29. mar 2021 o 17:14 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Ali Tabrizi mal odmalička s morom zvláštne spojenie. Fascinoval ho svet hlboko pod hladinou, preto ho túžil chrániť.

Keď dospel, stal sa plastovým policajtom – prispieval oceánskym charitám, upratoval pláže, nosil si recyklovateľný príbor a vlastnú fľašku s vodou všade, kam šiel.

Jeho misia bola jednoduchá. Zabrániť svetu používať slamky, plastové príbory, fľaše či platové tašky.

Po čase sa začal sám seba pýtať, či na to ide správne. A či to na ochranu oceánov stačí.

Keď natrafil na správu, že Japonsko obnovilo komerčný lov veľrýb na Antarktíde, bol v šoku. Niečo také barbarské považoval za dávnu históriu. Bola to väčšia hrozba pre oceánsky život ako tony plastov v nich?

Nevedel, no chcel to preskúmať. Keď začal nakrúcať dokument, netušil, že to bude taká objavná odysea. Postupne sa pred ním vynáral komplikovaný príbeh o zákulisí rybárskeho priemyslu, ktorý nemal v pláne rozpovedať.

Rybolov je zahalený tajomstvami

Na dokument Seaspiracy sa nepozerá ľahko. Dvadsaťsedemročný filmár Ali Tabrizi v ňom vystupuje ako sprievodca a zanietený rozprávač. Na cestách z Európy do Ázie a späť videl veci, z ktorých mrazí.

Na začiatku nechcel nič, len odpovede na svoje otázky. Postupne sa však čoraz viac zamotal do problémov a korupcie, ktorá je v komerčnom rybolove dobre ututlávaná.