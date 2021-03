Vlasť prízrakov: Theodor Herzl

Dlhá cesta Iľju za krajším svetom.

30. mar 2021 o 11:03 Ján Blažovský

Židovská diaspóra zo začiatku 20. storočia nepredstavuje jednoliatu tému, je to skôr rieka, do ktorej pritekajú tu silnejšie, tam slabšie prúdy a na svojej ceste spomaľuje alebo zrýchľuje podľa dejinných okolností. V komikse Herzl sme najprv svedkami rýchleho a násilného odchodu Židov z cárskeho Ruska pripomínajúceho strmý vodopád a neskôr premeny príbehu na meandre myšlienok a snahy vytvoriť územie plné bezpečia a istoty. Je to príbeh o nádejach a ilúziách, o putovaní bez konca.

Dlhá cesta pútnika Iľju za krajším svetom

Je smutným faktom, že len čo sa stala z rôznych dôvodov židovská komunita nepohodlná, tak bez ohľadu na územie, kde žila, začala byť prenasledovaná a nezriedka musela odísť. Odchod pritom sprevádzalo kedykoľvek násilie, história je plná podobných udalostí.

V komikse Herzl (Argo 2020) sa jeho autori Camille de Toledo a Alexander Pavlenko venovali téme nielen diaspóry, ale predovšetkým životu a myšlienkovému univerzu novinára a intelektuála Theodora Herzla (1860 – 1904), tvorcu diela Židovský štát a zásadného predstaviteľa sionizmu.

Hlavné postavy sú v komikse predovšetkým dve: Iľja Brodský, ktorý ako malý chlapec musel spolu so sestrou a tisíckami Židov utiecť z cárskeho Ruska pred prenasledovaním, a Theodor Herzl.

Zo začiatku sledujeme predovšetkým presun súrodencov Brodských po Európe, ich živorenie, neustálu chudobu aj nádej na zmenu. Cestou sa k nim pridá mladý muž Pojpy a počas putovania ich oboznamuje s revolučnými myšlienkami aj informáciami o organizácii Židov presahujúcej ich národnostnú prináležitosť.

Iľja sa nakoniec usadil v Londýne, ale v priebehu strán sa váha presunie na osudy popredného židovského intelektuála a témy, ktoré svojho času priniesol, a vyvolal tak búrlivé diskusie.