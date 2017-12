Audioslave sú superskupinou súčasnosti

Americkí Audioslave sú dnes najznámejšou superskupinou súčasnosti. Ich druhý album Out Of Exile sa prekvapivo usídlil na vrchole americkej hitparády a rovnako boduje aj prvý singel Be Yourself.

17. jún 2005 o 11:00

Prečo superskupinou? Tvoria ju totiž bývalí členovia slávnych kapiel 90. rokov - spevák Chris Cornell bol spevákom známej grungeovej kapely Soundgarden a Tom Morello (gitara), Brad Wilk (bicie) a Tim Commerford (basa) zas členmi rapmetalových Rage Against The Machine, ktorých opustil rebelant a vokalista Zack de la Rocha. Za vznikom tejto kapely stojí známy americký producent Rick Rubin (Beastie Boys, Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers). Tento bradatý chlapík so zázračnými rukami a ušami dal kvarteto dohromady v roku 2001. Kritika zostávala k umelo vytvorenej kapele s veľkými menami skeptická. Bude to znieť, ako keď sa Prince skríži s Public Enemy, napísal magazín Rolling Stone. Bez jediného koncertu sa kapela stretla v štúdiu a pod Rubinovou taktovkou nahrala v roku 2002 debutový rovnomenný album. Nahrávka neprepadla, ale napriek niektorým silným momentom bolo cítiť, že ide skôr o projekt, ako o regulárnu kapelu, ktorá sa snaží prekonať tieň slávnej minulosti. Ich zvuk sa logicky vyprofiloval z ich predchádzajúcich kapiel. Gitara Toma Morella hrá ostré hardrockové riffy a inovatívne perkusívne sóla ako v Rage. Cornellove krikľavé melódie a jeho oduševnený hlas dajú spomenúť na jeho časy so Soundgardenom, súputnikom slávnych kapiel Pearl Jam alebo Nirvana. Mnoho superskupín v minulosti neprežilo ani svoj debut a zaniklo na základe nezhôd. Audioslave rozkladný proces prekonali (vie sa, že Cornell kapelu načas opustil pred prvým albumom) a pustili sa do práce. Opäť s mágom Rubinom. "Je to neuveriteľné, ale počas nahrávania prvého albumu sme sa skoro vôbec nepoznali. Až teraz sú Audioslave konečne skutočnou kapelou," povedal pre Rolling Stone Morello. Aktuálny Out Of Exile je vyváženou kombináciou tvrdých rytmických a uvoľnených skladieb. Cornell priniesol do kapely pesničkárskeho ducha - Be Yourself je jednou z najlepších rockových piesní tohto roka. Morello a spol. zas v Your Time Has Come výbušnú zmes jednoduchej tvrdej hudby. Audioslave prednedávnom ako prvá americká rocková kapela zahrala na Kube. Jej koncert v Prahe, pôvodne naplánovaný na 7. júla, sa musel preložiť na jeseň. (peb)