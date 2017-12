Melánia: Finále určite odpálim

Vraj keď sleduje MTV, vtedy vidí, čo je ten skutočný šoubiznis. Jej snom je ísť do Ameriky, zatancovať si vo videoklipoch, učiť. A keď nevyhrá Miliónový tanec, zmení sa len jedno - že do Ameriky pôjde o niečo neskôr. Počas celého rozhovoru pôsobila príjem

17. jún 2005 o 9:00 SAŠA OBUCHOVÁ

FOTO



ne, uvoľnene a stále sa smiala, napätie z finálového prenosu na nej nebolo vidieť. Denník SME sa rozprával s finalistkou MELÁNIOU KASENČÁKOVOU (21).

S čím idete do finále? Za každú cenu vyhrať alebo to mať už čím skôr za sebou?

"Určite chcem zabojovať a, samozrejme, by som chcela vyhrať. Veď kto by nechcel, keď som sa už prepracovala do finále. Ale je to nevyspytateľné, pretože to už nemám vo svojich rukách. Bude to také prekvapenie večera. Ale som si stopercentne istá, že to odpálim."

Tešíte sa, či máte strach?

"Mám z toho zatiaľ čudný pocit."

Aj vám je ľúto, že sa to celé pomaly končí?

"Nie, nie je mi ľúto (smiech). Som rada, že sa to končí. Že konečne môžem opustiť hotel, priestory, v ktorých sme boli neustále. Nič v zlom, ale istým spôsobom som z toho už chorá. Samozrejme, vyšli sme si niekde von, ale vedeli sme, že keď niekde pôjdeme, napríklad do nákupného centra, tak to bude ešte horšie, ľudia nás zožerú." (úsmev)

Takže už cítite popularitu, slávu?

"Chodia za nami najmä deti. Ale, samozrejme, to celkovo podľa mňa sleduje dosť ľudí. Zaujímajú sa o to, takže nás spoznávajú."

V jednom týždenníku vás označili ako čudnú Melániu. Prečo, čo myslíte?

"Neviem, možno preto, že nehovorím to, čo chcú počuť. Alebo to je aj tým, že som náladová. Vtedy s tým mám problém, pretože sa neviem tváriť alebo hrať na kameru, keď to tak necítim. Na mne by to bolo vidieť, že sa premáham."

Na titulky ste sa však so škandálmi nedostávali. Netlačili vás do nich?

"Mňa tieto veci absolútne netrápia. Nepotrebujem robiť škandály. Keby po mne niekto niečo také chcel, tak ho budem ignorovať. Počúvala som, že aj negatívna reklama je reklama, ale mňa to nezaujíma."

Ako teda chcete, aby vás ľudia vnímali?

"Takú, aká som. Aby ocenili to, čo robím. Nepotrebujem byť ani tá najkrajšia, ani nechcem vyniknúť pre hocakú bezvýznamnú hlúposť. Idem si svoje a stačí, ak sa niečo naučím, dokážem, že niečo viem a zaujmem ľudí."

Pôsobíte však tak, že si ľudí ťažšie pripúšťate k telu.

"Neverím ľuďom. Spolieham sa na seba samu, dávam si pozor. Vypočujem si ich a vytvorím si svoj vlastný názor."

A čo vám išlo najviac na nervy na Miliónovom tanci?

"To, ako sa ku nám správali. Štáb, ľudia okolo. Ale tiež to nie je pre mňa nič nové, pretože som ešte nezažila, aby sa k tanečníkom správali s úctou. My sme jednoducho tanečníci a hotovo, nič s nami neriešia. Štve ma, že nás nevedeli doceniť. Na začiatku sa to prejavovalo, chceli s nami zametať. Až potom zistili, že naozaj niečo vieme. Získali sme si rešpekt, ale iba na chvíľu."

Ako ste videli ostatných finalistov?

"Boli sme v pohode partia. Čím dlhšie sme boli spolu, tým lepší a bližší vzťah sme si vytvorili. A hoci je každý znás iný, veľa vecí sme mali spoločných - každý z nás bol tvrdohlavý, chcel si presadiť svoje. To nás do istej miery spájalo."

A čo porota? Po profesionálnej aj ľudskej stránke?

"Porotcovia riešili najmä náš výraz. Neskôr nás už mali zaškatuľkovaných. Ale páči sa mi Tony, ktorý je nestranný, taktiež Jaro. Fredy nás zasa vždy ohodnotí tak, aby to bolo v podstate dobre, ale podľa mňa nás má dosť prekuknutých, vidí do nás. Dáva nám rady."

Aké?

"On vie, že som v podstate dobré a milé dievča, ale mám trochu chalanské alebo drsnejšie vystupovanie. Vyrastala som viac-menej medzi chalanmi, mne sa to páči. Chcem sa zdokonaľovať, ale určite nie meniť."

Ale práve u chlapcov ste jednou z favoritiek, vnímajú vás ako sexy dievča. Nehnevá vás, že vám posielajú hlasy aj pre výzor, nie pre tanec?

"To ma môže len tešiť, každá esemeska mi je cenná. No ja si stále myslím, že nestačí byť len krásna, ale aj niečo ukázať."

FOTO - SME

FOTO



FOTO



FOTO