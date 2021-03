Festival Colours of Ostrava presunuli kvôli pandémii na budúci rok

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti aj na rok 2022.

31. mar 2021 o 12:24 SITA

BRATISLAVA. Devätnásty ročník medzinárodného hudobného festivalu Colours of Ostrava presúvajú o ďalší rok, na 13. - 16. júla 2022. V tlačovej správe o tom za organizátorov informoval Zdenko Hanout.

Dôvodom je pretrvávajúca pandémia koronavírusu a „zásadná neistota, ktorá vládne ohľadom možnosti konania veľkých letných kultúrnych akcií".

V rovnakom termíne sa uskutoční aj ďalší ročník medzinárodného fóra Meltingpot, ktoré sa koná v areáli festivalu.

Headlinerov sa pokúsia udržať

„Celý rok sme verili. Spoločne s ďalšími organizátormi u nás či v Európe sme pracovali na opatreniach, ktoré by umožnili organizovanie veľkých kultúrnych akcií v lete. Keďže sa tak rozsiahly festival ako je ten náš nedá pripraviť v najvyššej kvalite za pár mesiacov, dostali sme sa v túto chvíľu do najťažšieho momentu a musíme sa rozhodnúť. Bohužiaľ, súčasná situácia s pandémiou koronavírusu a neexistujúci výhľad na letné mesiace ohľadom budúcich opatrení nám nedáva inú možnosť, ako festival opäť presunúť,” vysvetlila rozhodnutie riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Rovnako, ako pri presune minulý rok, začína festivalový tím pracovať na programe na rok 2022.

„Budeme sa snažiť presunúť hlavných headlinerov aj väčšinu zahraničných kapiel. Sme veľmi zaviazaní všetkým fanúšikom, ktorí si na tento program kúpili vstupenky a nechali si ich. Nechceme sklamať ich dôveru,” pokračovala Holušová s tým, že výsledná podoba line-upu bude závisieť od konkrétnych plánov umelcov na budúci rok.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti aj na rok 2022. „Je nám jasné, že ide o ďalší rok bez festivalu. Prvý rok sme mohli prekonať len vďaka podpore od vás, fanúšikov a našich partnerov z verejnej a súkromnej sféry. V túto chvíľu prichádzame druhý raz s veľkou prosbou: podporte náš tím, že si minuloročnú aj tohtoročnú vstupenku necháte aj na budúci rok. Veríme, že naša vstupenka u vás doma na nástenke, či v počítači zostane jedným zo svetiel na konci tunela, na ktoré sa môžeme tešiť. Že spoločný zážitok zo živej hudby a kultúry nielen na našom festivale sa stane tým, čo nás po tomto temnom období spojí. Ďakujeme,” apelovala Holušová na fanúšikov.

Podobne ako minulý rok však bude možnosť z existenčných alebo iných závažných dôvodov požiadať od 7. apríla do 30. júna 2021 o vrátenie vstupenky.

V hre je aj zmenšená verzia

Opätovný presun festivalu bude mať už druhý raz okrem fanúšikov či zúčastnených umelcov obrovský ekonomický dopad - negatívne sa dotkne viac ako 6000 pracujúcich počas festivalu, viac ako 450 dodávateľov z Ostravska a celej Českej republiky a napríklad takmer 250 stánkarov.

Devätnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa mal po presune z minulého roka uskutočniť od 14. do 17. júla 2021. Hlavnými hviezdami mali byť The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The Lumineers, LP, Youssou N'Dour, Princess Nokia a ďalší.

Celkovo sa malo v areáli Dolních Vítkovic uskutočniť viac ako 450 programových bodov na 24 vonkajších aj krytých scénach - vrátane fóra Meltingpot, divadiel, workshopov, filmov či výtvarných inštalácií.

Colours of Ostrava plánuje aj napriek ďalšiemu presunu zostať v kontakte s fanúšikmi na sociálnych sieťach, v rámci Colours TV rokujú o odvysielaní niektorých koncertov z predchádzajúcich ročníkov aj uvedení debát a podcastov pripravovaných fórom Meltingpot.

Predmetom ďalších úvah je aj možnosť konania menších akcií, podobne ako bol minulý rok NeFestival Colours of Ostrava.