Viedeň

Prehliadka venovaná Bellottovi alias Canalettovi a európskej vedute finišuje

17. jún 2005 o 0:00

FOTO - KUNSTHISTORICKÉ MÚZEUM



Výstava v Umelecko-historickom múzeu Bernardo Bellotto, prezývaný Canaletto - európske veduty je venovaná hlavnému predstaviteľovi vedutového maliarstva, ktoré s topografickou presnosťou zobrazuje krajinu alebo mesto v širšom zornom uhle. Prehliadka zahŕňa 71 Bellottových prác a sleduje životnú a profesionálnu púť maliara. Bernardo Bellotto (1722 - 1780) vo veku 25 rokov opúšťa svoje rodné mesto a po rokoch tvorby v Drážďanoch pracuje pre kniežatá Lichtenštajna a Kaunitza, ale najmä pre cisárovnú Máriu Teréziu. Vo Varšave pôsobil od roku 1762 až do svojej smrti v službách poľského kráľa Stanislava Augusta Poniatovského.

Výstava vedút v Historicko-umeleckom múzeu (Kunsthistorisches Museum) na námestí Maria-Theresien-Platz potrvá už len do 19. júna. Múzeum je otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00.

Keď je ľuďom horúco, cestujú do mesta

Vo Viedni je to tak. Množstvo obyvateľov z blízkeho i ďalekého okolia Viedne prichádza v lete na známy ostrov Donauinsel. V tomto viedenskom raji na šírom priestranstve so 42-kilometrovou plážou nájdeme všetko, čo súvisí so športom: plávanie, inlajnistov, skejtbordistov (Halfpipe pri moste Reichsbrücke), plážový volejbal, basketbal, futbal, skákanie na trampolíne, člnkovanie, cyklistov či dobrodruhov na vodných lyžiach.

Kto sa chce iba slniť či kúpať a nenechať sa pritom rušiť masami ľudí, musí prejsť niekoľko stoviek metrov od zastávok metra do prostredia podobného dunajským luhom. Tam nie je problém zabudnúť na plavky. Kúpanie bez plaviek je tam možné nielen vo vyhradených priestoroch, ale aj na tichých odľahlých miestach, kde nikoho neruší, ak ste hore či dole bez. Dunajský ostrov (Donauinsel) bol vybudovaný pred 30 rokmi kvôli ochrane pred povodňami: Dunaj totiž "navštevoval" počas povodní nízko položené obydlia. Vtedy sa nikomu ani len nesnívalo, že v rámci takéhoto veľkého projektu vznikle raj, kde sa v zimných mesiacoch bude dať aj lyžovať (tiež zadarmo!).

Od 24. do 26. júna sa na Dunajskom ostrove bude konať najväčší európsky Open-Air festival, známy pod názvom Donauinselfest. Tristo hudobných skupín, počnúc Le Tigra až po skupinu Söhne Mannheims (Synovia Mannheimu) s 1500 umelcami sa postará o trojdňovú zábavu.

Odporúča sa cestovať tam mestskou dopravou. Napríklad metrom U 1 alebo U 6, obe trasy majú zastávky priamo na ostrove Donauinsel. Alebo sadnite na bicykel, ktorým sa na Donauinsel dostanete bez väčších problémov.

CHRISTOPH MANDL

Mandl Texte, Viedeň - Bratislava mandl.texte@netway.at

DIVADLÁ

BURGTHEATER WIEN, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2

17. 6. Th. Bernhard: Sila zvyku o 20.00

18. 6. G. Hauptmann: Východ slnka o 20.00

19. 6. H. Hesse: Stepný vlk o 19.00

22. 6. G. Hauptmann: Východ slnka o 19.00

JOZEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

17. 6. H. v. Kleist: Amphitryon o 19.30

19. 6. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.30

21. 6. T. Williams: Sklenený zverinec o 19.30

23. 6. J. Nestroy: Kampl o 19.30

HUDBA

Viedenská Stadthalle, Vogelweidplatz 14

20. 6. Black Sabbath & Ozzy Osbourne support: Velvet Revolver

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Vienna/Stadtpark

19. 6. Ridha Arabian Groove Sound Project o 21.00

od 21. 6. Airto Moreira o 21.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 19. 6. Bernardo Bellotto

KUNSTHALLE Wien - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 19. 6. Yang Fudong

do 4. 9. Žije a pracuje vo Viedni II.

MUMOK - Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 19. 6. Svetlo a farba ruskej avantgardy 1910 - 1930

do 3. 7. John Baldessari

Secession, Friedrichstrasse

do 26. 6. Eva Schlegel

MAK - Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 10. 7. La Cubanidad! Kubánske plagáty 1940 - 2004

Albertina, Albertinaplatz 1

do 19. 6. Piet Mondrian

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 24. 7. René Magritte

Leopoldovo múzeum - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 22. 8. Holá pravda. Klimt, Schiele, Kokoschka a ďalšie škandály

Viedenské múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 25. 9. Sinalcovská epocha

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

Dlhá noc hudby obsadí lokály

Piata Dlhá noc hudby potrvá od sobotného večera 18. júna do nedeľného rána v 61 viedenských lokáloch. Novinkou podujatia je hlavné pódium v divadle Ronacher. Od 22.30 tu vystúpia skupiny Naked Lunch, Houseverstand, Heinz a interpreti Andy Baum, Georg Danzer, Birgit Denk, Paul von Schönheitsfehler, Andy Baum, Jucy, Mo, Flow Bradley, Verena a ďalší. K vrcholom večera bude patriť vystúpenie džezového pozaunistu Josha Rosemana v Joe Zawinul's Birdlande.

Tentoraz chcú organizátori osloviť mladé publikum, pre ktoré pripravili silné zastúpenie elektronickej hudby. Do podujatia sa zapojí i Viedenská štátna knižnica - záujemcovia uvidia i Schubertovu partitúru. Štartovacím miestom je námestie Heldenplatz. Vstupenka za 12 a 10 eur zahŕňa i kyvadlovú dopravu, ktorá bude premávať na miesta podujatia. Jednotlivé lokály sú zaradené do hudobných trás a každý si môže vytvoriť svoju individuálnu trasu.