Rapoš chce obsadiť finalistov Miliónového tanca a SuperStar

17. jún 2005 o 8:23 SITA

BRATISLAVA 17. júna (SITA) - Slovenský režisér Dušan Rapoš pripravuje nové filmové projekty Ako s farbou von a Hugo, do ktorých chce obsadiť finalistov SuperStar a Miliónového tanca. "V Hugovi by dostali priestor tanečníci z Miliónového tanca a vo filme Ako s farbou von by sme zase chceli zapojiť decká zo SuperStar v rámci spolupráce s profesionálnymi hercami," prezradil pre agentúru SITA Rapoš. Podľa jeho slov chce v obidvoch prekročiť žánrové hranice, pretože ako povedal, "po päťdesiatke je už načase". Podľa vyjadrenia Rapoša, "finalisti by boli v úlohe hercov, spevákov, tanečníkov, proste mladých bláznov, ktorí milujú život a pohyb, dynamiku, rytmus". Ako ďalej uviedol, je načase sa oslobodiť od toho, že herec bude len hrať. Finalistov reality šou ešte tvorcovia neoslovili, spoluprácu s Rapošom však už prisľúbil Fredy Ayisi, ktorému slovenský režisér žijúci v Čechách zveril choreografiu tanečníkov vo filme. "Na ten projekt sa už veľmi teším, lebo Dušana poznám strašne dlho a je mi aj strašne blízky, sme dobrí priatelia a dá sa s ním veľmi rozumne argumentovať," reagoval Ayisi, ktorého Rapoš zapojí do obidvoch pripravovaných filmov. Podobné potešenie vyjadril aj sám režisér. Podľa neho je totiž spolupráca so špičkovými odborníkmi, ktorí sú zároveň skvelými ľuďmi a dá sa im dôverovať jediný luxus, na ktorý si potrpí.

Podľa režisérových slov má byť Hugo tanečnou, romantickou a bláznivou tragikomédiou, "zvláštnym príbehom lásky v nerovnostrannom trojuholníku, slovom film, ktorý je podobným žánrom ako filmy Flash Dance, alebo Hriešny tanec". Zaujímavo znie aj projekt Ako s farbou von, ktorému scenár napísal Karol Hlávka, známy aj ako scenárista Fontány pre Zuzanu. Dej filmu sa bude dotýkať prostredia sprejerov a ulice "Verím, že Karolov príbeh, nazvaný symbolicky Ako s farbou von dokáže opäť pritiahnuť do kín divákov na slovenský film," povedal Rapoš. Ako ďalej uviedol, film bude plný farebných citov, citlivých farieb a výbornej muziky a tanca. Práve preto sa svojej myšlienky prekvapiť ním divákov nemieni vzdať. "Pokiaľ sa nám nepodarí nájsť financie pre filmový formát, pokúsime sa príbeh ponúknuť niektorej televízií v podobe viacdielneho seriálu pre mladých divákov, lebo pohľad do života súčasných mladých ľudí tu jednoznačne chýba," reagoval Rapoš.

Nápad zapojiť do svojich filmov mladých umelcov, ktorí sú výsledkom populárnych slovenských reality šou, odôvodnil Rapoš prítomnosťou veľkého množstva talentovaných ľudí, ktorí nemajú šancu presadiť sa a ukázať svoju všestrannosť. Rapoš vyjadril obavu nad tým, že aj keď tento krok budú mnohí považovať za populistický, je si istý, že mladí slovenskí umelci majú v súčasnosti presne tú istú ťažkú cestu ako mal on, keď silnejšia ako talent bola protekcia. "Preto chcem dať priestor aj začínajúcim mladým umelcom, lebo to, že sa budú musieť poklonkovať rôznym ľuďom vo funkciách, im môže odobrať z energie," spresnil režisér. Rapoš si nemyslí, že ľudia, ktorí práve vyšli zo SuperStar, či Miliónového tanca, nemajú skúsenosti. Podľa neho totiž "národ nie je blbý a nevybral by si svojho favorita len tak, lebo národ si vie určiť veci, ktoré sú aj kvalitné, nielen populárne".

