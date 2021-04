Vychádzajúce knihy slovenských vydavateľstiev

Knižné novinky apríl 2021.

Na tomto mieste každý mesiac uverejňujeme informácie o vychádzajúcich knihách z viacerých slovenských vydavateľstiev. Prezentujeme teda aprílové novinky, kde vás určite zaujmú mená ako John Grisham, Ken Follet, Maja Lunde, Erin Morgenstern či Walter Tevis, autor románu Dámsky gambit, preslávený seriálom Netflixu.

SLOVART

Maja Lunde: Kôň Przewalského

Tretia časť úspešného cyklu nórskej autorky Maje Lunde o tom, ako človek ovplyvňuje život na Zemi. Kôň Przewalského je jediný žijúci zástupca vyhynutého koňa divého. Ľuďom sa ho podarilo zachrániť vďaka chovu v zajatí a neskôr ho vrátili späť do jeho prirodzeného prostredia, do mongolských stepí.

Nemecká veterinárka Karin sa začiatkom deväťdesiatych rokov usiluje o návrat divých koní do ich prirodzeného prostredia a nórska statkárka Eva so svojou dospievajúcou dcérou bojujú nielen o prežitie v bývalom zoologickom parku na východe Nórska, no usilujú sa zachrániť aj posledné dva jedince vzácneho plemena.

Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski: Cesta do divočiny

Nová kniha od autorov medzinárodných bestsellerov Mapy a Pod zemou, pod vodou je na svete. Sprevádzať vás ňou budú dve odvážne zvieratká. Zubor Kubo a veverica Julka dostali tajomný list z Ameriky a vydávajú sa na dobrodružnú cestu po najdivokejších kútoch našej planéty.

Precestujte s nimi osem národných parkov v rôznych častiach sveta od amerického Yellowstonu cez Národný park Severovýchodné Grónsko až po indonézsky park Komodo, amazonský dažďový prales, africkú púšť aj čínsky les plný bambusov.

Astrid Lindgrenová: Pippi s kamarátmi na úteku

Tommy a Annika – najlepší kamaráti Pippi – sa rozhodnú ujsť z domu, lebo sa im nechce pomáhať rodičom v záhrade. Pippi prisľúbi ich mamke, že sa o nich postará. Tu sa začína veselý dobrodružný príbeh, no všetko sa zmení v okamihu, keď kamarátov zastihne hrozná búrka.

Traja utečenci sa pri putovaní zoznámia s Konradom a jeho zázračným lepidlom, zachránia Pisseho-Nisseho pred rozzúreným býkom, polietajú si v aute, odvezú sa vlakom, plavia sa v sude a spoznávajú ľudí aj svet. Napokon pochopia, že najlepšie je predsa len doma.

Pál Závada: Prirodzené svetlo

V románe Prirodzené svetlo sa spisovateľ Pál Závada opäť vracia k svojim maďarsko-slovenským koreňom do Slovenského Komlóša v Békéšskej župe. Postavami v jeho rozprávaní sú obyčajní ľudia, muži a ženy, Maďari, maďarskí Slováci aj Židia, autor rozvíja ich osudy pred druhou svetovou vojnou, počas vojny a v povojnových rokoch.

A zatiaľ čo dejiny píšu svoje veľké príbehy o zabíjaní a presídľovaní, ľudia žijú ďalej – ľúbia, zrádzajú, stoja na strane obetí alebo obvinených, zhovárajú sa a fotografujú.

David Walliams: Najhorší učitelia na svete

Mysleli ste si, že nikto nemôže byť horší ako najhoršie deti na svete? Mýlili ste sa! Neveríte? Tak sa presvedčte! Spoznajte zástupkyňu, čo nechala samu seba po škole, kuchárku, ktorá umývala riad svojou parochňou, či učiteľa, čo má panický strach z lôpt, dokonca aj z detí, čo majú hlavy ako lopty! Nech sa páči, zoznámte sa s desiatimi najhoršími učiteľmi na svete!

TATRAN

Vex King: Dobré vibrácie, dobrý život

Mentálny kouč a tvorca obsahu na sociálnych médiách Vex King, známy najmä na Instagrame. V roku 2018 vydal svoju dlho očakávanú prvú knihu Dobré vibrácie, dobrý život, ktorá práve vychádza v slovenskom preklade.

Vex sa stal výraznou osobnosťou v oblasti osobného rozvoja. hlboké duchovné poznanie sprostredkúva ostatným jednoducho a zrozumiteľne, opiera sa o príbehy z vlastného života a ponúka praktické riešenia. Zvíťazil nad nepriazňou osudu a stal sa vzorom pre desaťtisíce mladých ľudí.

John Strelecky: Znovu v Kaviarni na konci sveta

Tretia kniha bestsellerovej série motivačných kníh odohrávajúcich sa v Kaviarni na konci sveta je silným a hlbokým čítaním pre každého, kto sa ocitol v kritickom bode svojho života.

Od Johnovej poslednej návštevy v tejto kaviarni uplynulo desať rokov. Na spiatočnej ceste z pohrebu milovaného príbuzného ho zastihne búrka. Ukryje sa pred ňou pod nadjazdom a tam stretne pätnásťročnú dievčinu, ktorá tiež rieši svoje problémy.

Ponúkne jej odvoz, no zablúdia a John s prekvapením zistí, že sa ocitol na mieste, o ktorom ani netušil, že ho znovu navštívi – v Kaviarni na konci sveta.

Katarína Hybenová – Malé jablko

Hlavná hrdinka Elena Stanková, dvadsaťšesťročná advokátska koncipientka z Bratislavy, je na stáži v New Yorku. Prišla z krajiny, kde má dopredu nalinkovanú budúcnosť, do veľkomesta, ktoré má príchuť úspechu a vyvoláva v človeku pocit, že za každým rohom ho čaká niečo prevratné.

V New Yorku je Elena tabula rasa, osoba, ktorej život sa môže uberať nespočetným množstvom smerom. V Brooklyne v štvrti Bushwick si s priateľkou nájdu prenájom neďaleko kaviarničky s názvom Malé jablko, útulné prostredie s kapučínom a príjemným baristom Mateom.

Ken Follet: Večer a ráno

Píše sa rok 997 a éra temného stredoveku sa pomaly chýli ku koncu. Chaotické a nestabilné Anglicko čelí útokom Walesanov na západe a Vikingov na východe. Mocní svojvoľne ohýbajú spravodlivosť bez ohľadu na obyčajných ľudí a často sú v konflikte s kráľom. Bez jasného právneho štátu vládne v krajine chaos.

Pred tridsiatimi rokmi vydal Ken Follett čitateľsky najobľúbenejší aj najúspešnejší román Piliere zeme. Jeho nový majstrovský román Večer a ráno zavedie čitateľa na epickú cestu do historickej minulosti bohatej na ambície a súperenie, smrť a zrodenie, lásku a nenávisť, a to všetko končí práve tam, kde sa začína dej Pilierov zeme.

GRADA SLOVAKIA

Miroslav Urban: Včelárenie od jari do zimy

Včelárenie od jari do zimy je kniha plná praktických informácií, cenných rád, krásnych fotografií a názorných ilustrácií. Nájdete v nej návody, ako sa starať o včely počas celého roka a čo najprirodzenejšou cestou sa dopracovať k získaniu kvalitného medu či iných včelích produktov.

Spoločenstvá včiel žijú na planéte desiatky miliónov rokov. Spoločenstvá hmyzu už zažili obdobia, keď prevládajúca forma živočíchov vyhynula, a konanie človeka ich iste neprekvapí. Naopak, my máme možnosť učiť sa od nich, ako spoločne žiť milióny rokov udržateľným spôsobom.

Stefania Auci: Floriovci. Nekorunovaní králi Sicílie

Strhujúce rozprávanie o nekorunovaných kráľoch Sicílie sleduje tri generácie známej talianskej dynastie Floriovcov od ich skromných začiatkov, cez budovanie obchodného impéria až na vrchol prísnej hierarchie uzavretej sicílskej spoločnosti.

Príbeh o vizionárstve, obchodnom talente, dravosti, železnej vôli, ale aj neústupčivosti Floriovcov však odkrýva aj odvrátenú stranu úspechu: závisť, intrigy, frustráciu a obety v osobnom živote.

Sofía Segovia: Bzukot včiel

V deň, keď stará pestúnka Nana Reja našla pod mostom opustené dieťa obklopené včelami, začal sa život jedného mexického mestečka raz a navždy meniť. Chlapčekovi, ktorého pre jeho znetvorenú tvár miestni volali „dieťa pobozkané diablom“, otvorila svoju náruč rodina miestnych plantážnikov, ktorá ho vychovávala ako vlastného.

Na pozadí mexickej revolúcie a španielskej chrípky sa tak odvíja jedinečný príbeh zachytávajúci nielen osud krajiny, ale aj rodiny, ktorá vložila svoju lásku, vieru a budúcnosť do rúk niekomu, koho čisté srdce ochránilo celý rod pred zradou, chamtivosťou a nenávisťou.

Monika Hodasová: Vedomá cesta za zdravím

Monika Hodasová už roky pomáha ľuďom svojím jedinečným holistickým prístupom, ktorý v sebe zahŕňa liečenie na úrovni tela, emócií a duše. A jej klienti ju milujú. Vo svojej knihe Vedomá cesta za zdravím opisuje nielen to, ako ochorela, ale aj vlastnú vedomú holistickú cestu za zdravím.

Dopredu ju poháňala potreba vyliečiť sa, no aj túžba po poznaní. Počas rokov absolvovala mnohé odborné štúdia v oblasti zdravej výživy, liečivých pohybových aktivít a práce s telom, ale aj starostlivosti o emočné a duševné zdravie.

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA

Eliška Tanzer: Vyrástla som v gete

Pozoruhodný príbeh dievčaťa z rómskeho geta o ceste za lepším životom a prekonávaní mnohých prekážok. Eliška sa narodila do rodiny prostitútok v rómskom gete na východe Slovenska.

Túžba po vzdelaní a lepšom živote ju zavedie až do Británie, ale to, čo sa zdalo byť snom, sa premení na nočnú moru. Mladá dievčina v sebe musí nájsť silu a odhodlanie, aby sa mohla stať tým, čím chce, a nezabudla pritom snívať.

Erin Morgenstern: Nočný cirkus

Kultová kniha autorky bestselleru Bezhviezdne more – pre každého, komu chýba v živote štipka mágie. Román Nočný cirkus vám dovolí vykročiť zo sveta spútaného iba vašou fantáziou. Cirkus snov prichádza bez ohlásenia.

Mimo očí bežných návštevníkov, stoja proti sebe dvaja iluzionisti: Celia a Marco. Ich súboj trvá už roky a proti vlnám kúziel, zaklínadiel a ilúzií nie je odolný nik. Mladí iluzionisti mali byť súpermi na život a na smrť, no nevedomky sa do seba zaľúbia. Ich učitelia však majú stále na dosah nitky osudu.

Matt Wesolowski: Šesť príbehov

Prvý diel bestsellerovej série, písanej ako prepis podcastu. Jedno telo, šesť príbehov. Ktorý z nich je pravdivý? Online žurnalista Scott King vyšetruje záhadnú smrť tínedžera spred dvadsiatich rokov a pripravuje podcast, v ktorom vedie rozhovory so šiestimi účastníkmi osudného výletu na Scarclawskú pahorkatinu. Predstavuje poslucháčom šesť rozličných uhlov pohľadu na tragickú udalosť. Mrazivý, nepredvídateľný príbeh so strhujúcim zvratom v závere.

Cal Newport: Hlboká práca

Väčšina ľudí stratila schopnosť ísť do hĺbky – dni namiesto toho trávia horlivým vybavovaním nepodstatných e-mailov a na sociálnych médiách, bez toho aby si uvedomovali, že to ide aj inak. „Hlboká práca“ je schopnosť zamerať sa na kognitívne náročnú úlohu bez rozptyľovania.

Titul od Cala Newporta vám pomôže zlepšiť sa v tom, čo robíte, a zároveň dosiahnuť v kratšom čase oveľa viac. Vďaka tomu zažijete pocit skutočného naplnenia, ktoré pramení z majstrovského ovládania tejto zručnosti.

Jennifer Iacopelli: Zlaté dievča

Audrey je odhodlaná získať zlato. Tvrdo makala, aby sa na olympijských hrách mohla postaviť pod gymnastické bradlá a dokázať, čo sa v nej skrýva. Na týchto pretekoch je však v stávke oveľa viac. Ľudia, ktorým mali gymnastky najviac dôverovať, ich zradili.

Dievčatá tak spadnú do víru neuveriteľných a znepokojivých udalostí. Audrey túži venovať viac pozornosti aj Leovi, tomu najzlatšiemu chalanovi, akého kedy stretla, no nemôže. Toto je jej posledná šanca. Zvíťazí buď teraz, alebo nikdy.

IKAR

Janet Skeslien Charles: Parížska knižnica

Paríž 1939. Ambiciózna Odile Souchetová získava vysnívanú prácu v Americkej knižnici a črtá sa jej nádejný vzťah so šarmantným policajtom. Do mesta zakrátko vpochodujú nacisti a hrozí, že stratí všetko, čo jej je drahé, vrátane milovanej knižnice.

S priateľmi knihovníkmi sa postavia nepriateľom na odpor. Po skončení vojny však namiesto oslavy slobody okúsi Odile trpkosť neodpustiteľnej zrady. Rok 1984.

Študentku Lily v montanskom malomeste zaujme postaršia osamelá suseda, celkom odlišná od miestnych obyvateľov. Čím viac sa dozvedá o jej minulosti, tým viac ju prekvapuje, že ich spája nielen láska k jazyku, podobné túžby, ale aj dávne temné tajomstvo.

John Grisham: Vražda na ostrove Camino

Majiteľ kníhkupectva Bruce Cable sa pripravuje na návrat úspešnej spisovateľky Mercer Mannovej, keď hurikán Leo nečakane zmení smer a rúti sa rovno na ostrov. Floridský guvernér nariadi povinnú evakuáciu, väčšina obyvateľov preto zabezpečí svoje domy a ujde na pevninu, lenže Bruce sa rozhodne zostať.

Hurikán spôsobí hotovú spúšť – zrovná so zemou domy, zničí hotely a obchody, zaplaví ulice, pripraví o život desiatku ľudí. Jednou z obetí je aj Nelson Kerr, Bruceov priateľ a autor trilerov. Čoskoro však vysvitne, že jeho smrť nezapríčinil nespútaný živel.

Susannah Cahalan: Majster pretvárky

Lekári sa celé storočia márne pokúšajú definovať duševnú chorobu. V 70. rokoch 20. storočia sa stanfordský psychológ David Rosenhan a ďalších sedem duševne zdravých, bezproblémovo fungujúcich členov spoločnosti pokúsilo nájsť odpoveď na túto otázku.

Anonymne sa dali hospitalizovať do liečební duševne chorých po celej Amerike, aby tak odskúšali, nakoľko sú psychiatrické nálepky oprávnené. Boli nútení zostať tam, kým „nedokážu“, že sú duševne zdraví, a všetci ôsmi odchádzali nielen so znepokojivými diagnózami, ale s ešte hrozivejšími príbehmi zo svojej liečby.

Matěj Krejčí: Digi detox

Ako dosiahnuť digitálny minimalizmus. Digitálnym médiám dnes venujeme viac času ako spánku. To, na čo sme predtým používali rozum, za nás robia počítače, smartfóny, organizéry a navigácia.

Ako nestratiť kontrolu? Skúsený terapeut a lektor zozbieral vedecké dáta, poznatky z psychológie aj osobné skúsenosti. V knihe ponúka jedinečné know-how aj konkrétne nástroje na pochopenie a zvládnutie digitálnej závislosti. Nabíjačku nepotrebujete.

Markus Torgeby, Frida Torgeby: Pod šírym nebom

Úžasný zdroj inšpirácie pre skúsených dobrodruhov i nováčikov v divočine. Pred dvadsiatimi rokmi vynikajúci švédsky bežec Markus Torgeby vymenil hektický mestský životný štýl za pokojný prístrešok v lese. Nakoniec tam sám ako prst, v dokonalej harmónii s prírodou, strávil štyri roky.

Dnes žije s manželkou Fridou a tromi dcérami neďaleko miesta, kde kedysi prežil iba na ovsených vločkách, vode z potoka a lesných plodoch. V knihe sa s nami delí o osobné zážitky, inšpiratívne píše o outdoorovom spôsobe života svojej rodiny a o tom, ako nájsť psychickú rovnováhu a pokoj.

PREMEDIA

Walter Tevis: Dámsky gambit

Dámsky gambit je literárnou predlohou jedného z najúspešnejších seriálov posledných rokov spoločnosti Netflix. Román o živote fiktívnej nesmierne talentovanej mladej šachistky nás zavedie do päťdesiatych rokov minulého storočia. Osemročná sirota Beth Harmonová je mĺkve nenápadné dievča, ktoré z letargie prebudí až jej prvá šachová partia.

Už ako šestnásťročná súperí so špičkou a stáva sa z nej najlepšia americká šachistka. Čím vyššie sa však dostáva, tým osamelejšia je. Únik hľadá v alkohole a tabletkách na upokojenie. Veľmi rýchlo zisťuje, že musí čeliť nielen súperom, ale aj svojim démonom.