Novinky na Netflixe a HBO Go: Nové škandinávske krimi aj fantasy z viktoriánskej éry

Premiéry na Netflixe, HBO Go a Amazon Prime Video.

5. apr 2021 o 9:40 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Streda (7. 4. 2021)

Snabba Cash

Netflix uvedie švédsky kriminálny seriál Snabba Cash o podnikateľke, ktorá sa zapletie s kriminálnym svetom. Podľa knižnej trilógie Jensa Lapidusa.

https://www.youtube.com/embed/yHFBsGdIBzs

This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist

Netflix uvedie investigatívnu mini-sériu This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist o najväčšej nevyčísliteľnej krádeži obrazov z Bostonského múzea v roku 1990.

https://www.youtube.com/embed/OH18cKTmwZ8

Exterminate All the Brutes

HBO uvedie historický dokument Exterminate All the Brutes, v ktorom rozoberá nadradenosť belochov od čias Krištofa Kolumba.

https://www.youtube.com/embed/g37YqLD0BSg

Štvrtok (8. 4. 2021)

The Way of the Househusband

Netflix uvedie anime The Way of the Househusband o “nesmrteľnom drakovi”, ktorý sa po zmiznutí z podsvetia znova objaví ako manžel v domácnosti.

https://www.youtube.com/embed/cvZ9thKolOA

Piatok (9. 4. 2021)

Two Distant Strangers

Netflix uvedie krátky film Two Distant Strangers o mužovi, ktorý sa ocitne v časovej slučke a zažíva ten istý deň dookola, počas ktorého ho konfrontuje policajt. Snímka je nominovaná na Oscara.

https://www.youtube.com/embed/j-67K-KwHbA

Thunder Force

Netflix uvedie akčnú komédiu Thunder Force o dvoch najlepších kamarátkach z detstva, ktoré sa v dospelosti znova stretnú ako superhrdinky a bojujú spoločne proti zlu. Hrajú Octavia Spencer a Melissa McCarthy.

https://www.youtube.com/embed/qnx6-YLXFwg

Them

Prime Video uvedie dramatický thriller Them o černošskej rodine, ktorá sa prisťahuje do belošského susedstva v Los Angeles, kde sa im vyhrážajú pustošením a ničením. Ide o prvú sériu hororovej antológie o terore v USA.

https://www.youtube.com/embed/WL3Jz8fDgFI

Nedeľa (11. 4. 2021)

The Nevers (Viktoriánky)

HBO Go uvedie akčný dramatický seriál The Nevers (Viktoriánky) o gangu viktoriánskych žien, ktoré majú superschopnosti a sú v nebezpečí. Dve z nich sa rozhodnú spojiť a zachrániť ostatné ženy. Režíruje Joss Whedon.