Historik Urban o seriáli Slovania: Zaspával som pri ňom, Slovanov vykreslil ako hlupákov

Tvorcovia sa netrafili do správneho obdobia.

6. apr 2021 o 16:24 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

Vedia Slováci nakrútiť historický film? Keď historik VLADIMÍR URBAN učil na gymnáziu v Šali, rád študentom púšťal filmy. Slovenskú tvorbu porovnáva so svetovými hitmi a vysvetľuje, kde robíme chybu.

V seriáli Slovania ich našiel niekoľko. O Slovanoch, ktorí sú vraj vykreslení ako idioti alebo zombie, by sa z neho nedozvedel nič, vraví.

Aký je váš dojem zo seriálu Slovania?

Poviem vám najskôr príhodu, dobre? Čítal som programový týždenník a prezeral som si informácie o filmoch, ktoré budú hrať. A dal som svojej žene otázku: Zinka, príbeh sa začína tým, že mafiánsky boss vydáva svoju dcéru.

Súvisiaci článok Kto bol lenivý prepnúť, videl prvý diel Slovanov. Takto sa trhák sezóny nerobí Čítajte

Zápletka vzniká tak, že dostane ponuku rozšíriť portfólio svojej činnosti o obchod s drogami, čo odmieta. Vzápätí nastanú problémy. Aký je to film?

Ona mi hovorí: nemáš ľahšiu otázku? To je predsa krstný otec. Namietam, nie, to nie je Krstný otec. To je Čiara. Je to pravdivá príhoda. A takto je to s celou slovenskou kinematografiou.

Máte pocit, že slovenskí filmári vykrádajú klasiky?

Každý rok si pozriem jeden slovenský film. Väčšinou taký, čo je vychválený v novinách. Pozriem si to - a je to hnoj. Posledný kvalitný film, čo som videl, bola Záhrada.

Prečo sa vám nepáčia Slovania?

Pôvodne bol propagovaný ako historický seriál.

A vám sa taký nezdá?

S históriou nemá nič spoločné. Niekoľko scénok, asi tri percentná, je nakrútených na hradisku, inak sa celý seriál odohráva na lesných čistinkách. Čo je nezmysel.