Nový videoklip Monkey Business s prekvapivým hororom v závere

17. jún 2005 o 15:05 SITA

BRATISLAVA 17. júna (SITA) - Monkey Business vo štvrtok premiérovali videoklip k novému singlu Branded. Televízia Óčko a portál iDnes predstavili nový videoklip, ktorý nečakane vystrieda letnú idylku za hororovú scénu. Dej klipu je spočiatku jednoducho letný: slnečné počasie, po modrom mori sa plaví luxusná jachta, na ktorej sa tancuje a nechýbajú zábery krásnych žien v bikinách. Spevák Matěj Ruppert leží so slúchadlami na ušiach a spieva, z walkmanu znie pilotný singel z albumu Kiss Me On My Ego, Branded. Páliace slnko tancujúcich výletníkov na záver donúti k skoku do vody. V tej chvíli prichádza zlom, keď záber na letiace telá vystrieda scéna ako vystrihnutá z hororu. Plavci kričia a bojujú o život a hladina sa sfarbí na červeno.

Kapela klip natáčala na chorvátskom ostrove Murter. Produkcie sa ujala spoločnosť UFO Pictures pod vedením Davida Raucha. Réžia patrila Ruppertovi a jeho kolegom z kapely.