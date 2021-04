V covidovej dobe je podpora umenia ešte potrebnejšia. Maľba roka spúšťa 16. ročník

Mladí výtvarníci sa môžu prihlasovať do 15. júna.

6. apr 2021 o 15:54 Jana Alexová

BRATISLAVA. Erik Šille, Ján Vasilko, Andrej Dúbravský, Peter Cvik či Lucia Tallová. Aj tieto mená dnes už známych umelcov sa objavili medzi laureátmi súťaže Maľba roka počas jej pätnásťročnej existencie

Pre mladých výtvarníkov sa za ten čas stala platformou, vďaka ktorej môžu nielen získať podporu na rozbeh svojej umeleckej kariéry, ale takisto na seba upozorniť.

Dať vedieť odbornej i laickej verejnosti o sebe a o svojej tvorbe. A tiež si zodpovedať dôležitú otázku, ktorá mnohých mladých umelcov na začiatku kariéry trápi.

Má vôbec zmysel pokračovať v tvorbe? Má zmysel byť v dnešnej spoločnosti umelcom, výtvarníkom - maliarom?

Zvlášť dnešná covidová doba je pre umelcov mimoriadne náročným obdobím. Podpora umenia je dnes ešte vzácnejšia ako inokedy.

Súťaž Maľba roka pokračuje aj v ťažkých časoch. Mladí umelci do 35 rokov sa môžu do 15. júna prihlasovať do 16. ročníka súťaže.

Posledne zvíťazili originálne umelkyne

Maľba roka nie je len podporou a povzbudením mladých výtvarníkov na začiatku svojej kariéry.

Súťaž zároveň mapuje a ukazuje i trendy či kvalitu najmladšej slovenskej maľby.