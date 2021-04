Bolo jej lepšie ako čašníčke? Lana del Rey sa zamýšľa, aký by bol jej život bez slávy

Nový album je pôsobivý aj bez výrazných hitov.

7. apr 2021 o 16:40 Monika Moravčíková

V skorej kariére sa najskôr musela prehrýzť fázou výsmechu. Pre niektorých bola len umelo vytvorenou popovou ikonou, rovnakou, ako množstvo iných pred ňou. Rafinovanou a neautentickou. Falošnou.

Posudzovali ju z každého uhla s tými najsexistickejšími poznámkami, kritizovali všetko, čo povedala či napísala na sociálne siete.

Nevykoľajilo ju to. Hoci ju obviňovali z kultúrneho spiatočníctva, ona zostala verná svojmu porcelánovému popu, záľube v retro zvukoch a romantickej melanchólii. A vyplatilo sa.

Keď v roku 2019 vydala album Norman Fucking Rockwell!, kritici sa predbiehali v oslavných recenziách, dokonca ho zaradili medzi najlepšie albumy dekády.

Lana del Rey má dnes tridsaťpäť rokov a až teraz cíti, že je slobodnejšia ako kedykoľvek predtým. V marci vydala svoj siedmy album Chemtrails Over the Country Club, ktorý je v mnohých ohľadoch iný, než jej predošlé.

Medituje nad hodnotou umenia

V nových piesňach sa menej zameriava na obvyklé romantizované ideály vzťahov a zlatého kalifornského pobrežia či na nostalgiu za starým Hollywoodom. Viac sa ponára do vlastnej zraniteľnosti, uvedomuje si nevyhnutnosť dospievania.

Svoj pohľad zameriava do svojho vnútra, podniká výlet do minulosti a kladie si otázky, aký by bol jej život bez slávy.