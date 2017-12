Dievčatá kraľujú Amerike

17. jún 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 17. júla (SITA) - Mariah Carey a Gwen Stefani už dva mesiace okupujú špičku amerických hitparád. Careyovej pieseň We Belong Together ukončila kraľovanie Gwen Stefani na špici hitparády Billboard, a udržala sa tam už štvrtý týždeň po sebe. Frontmanka skupiny No Doubt s piesňou Hollaback Girl sa tak posunula na druhé miesto. Speváčky medzi seba nepustili ani skupinu Black Eyed Peas s piesňou Don't Phunk With My Heart, ktorá sa z piateho miesta vyšplhala až na tretiu priečku. Najdlhšie bodujúcou speváčkou v hitparáde Billboard je Kelly Clarksonová s piesňou Breakway. Na prvom mieste sa udržala neuveriteľných 16 týždňov.