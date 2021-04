Päť dní, päť malých festivalov. Ako bude vyzerať Pohoda on the Ground?

Odborníci vyzývajú na zodpovednosť.

7. apr 2021 o 22:17 Jana Alexová

BRATISLAVA. Nebude to Pohoda ako ju poznáme spred pandemických čias. No skalní návštevníci festivalu predsalen neobídu naprázdno po tom, čo sa Pohoda už druhýkrát presunula o rok.

Bude to Pohoda on the Ground - päť jednodňových malých festivalov, ktoré sa na trenčianskom letisku uskutočnia od 7. do 11. júla 2021.

Podujatie bude prísne limitované počtom návštevníkov a budú ho sprevádzať prísne hygienické opatrenia. Pred vstupom do areálu sa budú musieť na covid otestovať všetci návšetvíci, ktorí chorobu ešte neprekonali a nie sú zaočkovaní.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podrobnosti o tom, čo tím Pohody chystá na leto, prezradil riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák v online debate s epidemiológičkami Zuzanou Krištúfkovou, Máriou Štefkovičovou, Alexandrou Bražinovou a s matematikom Richardom Kollárom.

Súvisiaci článok Pohoda sa opäť presúva o rok. V lete chystajú len malé podujatie Čítajte

Nik nemá krištáľovú guľu

Pri odhadovaní, aká bude pandemická situácia v lete, vychádzali odborníci zo súčasnej situácie.

Tá sa síce pomaly začala zlepšovať, no epidemiológovia varujú, že dôsledky obrovskej migrácie počas Veľkej noci sa prejavia na číslach nakazených o týždeň a na číslach hospitalizovaných až o dva týždne neskôr.

"Nemáme krištáľovú guľu a nevieme, aké to bude v lete, ale radi by sme sa vyhli tretej vlne pandémie. Ak aj bude situácia v lete veľmi dobrá, tak odporúčame podujatia vonku len do 1000 ľudí. To si myslíme, že je počet, ktorý by sa dal zvládnuť," hovorí Zuzanou Krištúfkovou.

Dodáva, že všetko je na tom, ako veľmi disciplinovaní ešte vydržíme byť.