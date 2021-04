Pedofília, incest, čo ešte? Francúzi mali aj prostitútky, ktoré mlátili politici a boháči

Luxusnú sieť ovládala Madame Claude.

8. apr 2021 o 17:56 Kristína Kúdelová

Nie sú dnes jednoduché časy pre francúzsku elitu. Pomaly každý mesiac sa vynorí nový prípad sexuálneho zneužívania, pedofílie alebo incestu.

Podozrenie padá na spisovateľov, filozofov, hercov a spoločnosť sa pritom dozvedá, ako ohýbali a intelektuálne interpretovali morálne normy, aby sa nemuseli vzdať svojich sexuálnych túžob.

Zatiaľ ale nemožno povedať, že by to vyvolalo väčšie zemetrasenie, alebo výraznú vlnu jednoznačného odsúdenia. Správy prichádzajú a - odchádzajú do stratena.

A v takom ovzduší mal premiéru film Madame Claude o svetoznámej Francúzke, ktorá vysokopostaveným politikom, diplomatom, princom, podnikateľom a celebritám dohadzovala "luxusné" dievčatá.

Je nakrútený tak zvláštne, že sa nedá vyhnúť otázke, čo tým chcel básnik povedať.

Zmlátil ťa? Pofúkame