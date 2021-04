Vo veku 50 rokov zomrel americký raper a herec DMX

Earl Simmons podľahol následkom infarktu.

9. apr 2021 o 18:54 (aktualizované 9. apr 2021 o 19:13) Patrik Sopóci, SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

NEW YORK. Vo veku 50 rokov zomrel americký rapper a herec DMX. Informoval o tom britský portál BBC.

Rodák z Mount Vernon v štáte New York skonal v nemocnici vo White Plains, kam ho 2. apríla previezli po tom, ako doma utrpel zástavu srdca.

Umelec vlastným menom Earl Simmons zomrel v kruhu svojich najbližších. Rodina vo vyhlásení uviedla, že "bojoval až do samého konca".

"Earlova hudba inšpirovala nespočetné množstvo fanúšikov po celom svete a jeho ikonické dedičstvo bude žiť navždy," napísala rodina.

DMX sa na hudobnej scéne pohyboval od roku 1991. Svoj debutový album It's Dark And Hell Is Hot však vydal až v roku 1998, pričom v tom istom roku uviedol na trh aj ďalšiu štúdiovku Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood.

Nasledovali nahrávky ...And Then There Was X (1999), The Great Depression (2001), Grand Champ (2003), Year Of The Dog... Again (2006) a Undisputed (2012).

Ako herec sa predstavil napríklad v snímkach Belly (1998), Romeo musí zomrieť (2000), Smrteľný zásah / Lovec policajtov (2001), Kolíska do hrobu (2003), Neumieraj sám (2004) alebo Last Hour (2008).

V ostatných rokoch však bol známy predovšetkým pre početné problémy so zákonmi, pre ktoré aj niekoľkokrát skončil vo väzení. Dlhé roky zápasil aj s drogovou závislosťou.