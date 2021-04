Novinky na Netflixe a HBO Go: Kate Winslet ako detektívka a Wonder Woman 1984

Pozrite si prehľad filmov a seriálov.

12. apr 2021 o 11:36 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

PONDELOK (12. 4. 2021)

New Gods Nezha Reborn

Netflix uvedie čínsky animovaný film New Gods Nezha Reborn o chlapcovi, ktorý žije svoj obyčajný život, no keď stretne svojho životného nepriateľa, musí znova objaviť svoje superschopnosti, aby ochránil svojich najbližších.

https://www.youtube.com/embed/4_FvK9FUG2I

UTOROK (13. 4. 2021)

Making of Zack Snyder's Justice League

HBO Go uvedie krátky film Making of Zack Snyder's Justice League zo zákulisia natáčania filmu.

https://www.youtube.com/embed/BmQj70seACI

My Love: Six Stories of True Love

Netflix uvedie limitovanú sériu My Love: Six Stories of True Love, ktorá sa pozerá na šesť dlhoročných párov z rôznych krajín počas jedného roka.

https://www.youtube.com/embed/f5LgiwUS7VE

STREDA (14. 4. 2021)

Our Towns

HBO Go uvedie dokumentárny film Our Towns, ktorý sa zameriava na úspešné americké miestne komunity, ktoré nemajú žiadnu podporu od štátu. Dokument opisuje, ako ich vlastná túžba po zmene vylepšuje spoločnosť. Od oscarových režisérov Stevena Aschera a Jeanne Jordan, inšpirovaný bestsellerom novinárov Jamesa a Deborah Fallows.

https://www.youtube.com/embed/gyONWu__7sI

Dad Stop Embarrassing Me

Netflix uvedie sitkom Dad Stop Embarrassing Me, v ktorom sa slobodný otec, Jamie Foxx, stará o svoju dospievajúcu dcéru.

https://www.youtube.com/embed/h82fLNNrcQI

Law School

Netflix uvedie kórejský seriál Law School o vražde profesora na prestížnej škole, kde sa cez noc každý stane podozrivým a vyšetrujúcim, inšpirované seriálom How to Get Away with Murder.

https://www.youtube.com/embed/IR9cIGXbYLk

Why Did You Kill Me?

Netflix uvedie dokumentárny film Why Did You Kill Me?, v ktorom matka zavraždeného dievčaťa nájde jej vrahov pomocou sociálnej siete MySpace.

https://www.youtube.com/embed/QEXV8Rif8Vc

ŠTVRTOK (15. 4. 2021)

Wonder Woman 1984

HBO Go uvedie akčný film Wonder Woman 1984. Ide o pokračovanie úspešného kinohitu Wonder Woman z 2017, ktorý taktiež režírovala Patty Jenkinsová. Okrem hlavných postáv v podaní herečky Gal Gadot a Chrisa Pinea sa tiež predstavia Kristen Wiig a Pedro Pascal.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/1vgdIP8gGSA

Ride or Die

Netflix uvedie japonský romantický film Ride or Die, v ktorom Rie pomôže svojej dlhodobej kamarátke, do ktorej je zaľúbená, utiecť od jej násilného manžela, podľa predlohy mangy Gunjo od autora Chinga Nakamura.

https://www.youtube.com/embed/0ScXgq3k4lY

PIATOK (16. 4. 2021)

The Year Earth Changed

Apple TV+ uvedie dokumentárny film The Year Earth Changed o tom ako sa príroda zmenila a ožila počas pandémie, komentuje David Attenborough.

https://www.youtube.com/embed/XswV_yqPq28

Frank of Ireland

Prime Video uvedie sitkom Frank of Ireland, v ktorom 32-ročný mizantropický muž žijúci so svojou matkou v Dubline je čerstvo po rozchode a zanecháva okolo seba zmätok, ktorý dáva do poriadku jeho najlepší kamarát.

https://www.youtube.com/embed/wY-swlATQ2A

NEDEĽA (18. 4. 2021)

Mare of Easttown

HBO uvedie kriminálny seriál Mare of Eastown, ktorý zachytáva detektívku, Kate Winslet, ktorá vyšetruje vraždu v malom meste a zároveň sa snaží si udržať svoj osobný život.