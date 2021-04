Keď Kafka píše o brexite

Ian McEwan a kniha Šváb.

13. apr 2021 o 8:47 Martin Kasarda

Absurdné príbehy vymýšľa život, literáti sa len bezmocne pozerajú na to, čo stvárajú obyčajní ľudia. Keby ste napísali napríklad v roku 2014, že Británia sa určite odtrhne od Európskej únie, pozerali by sa na vás ako na obhajcu nejakých extrémistov.

A, ľaľa ho, už pár mesiacov tento extrémistický nápad funguje a nebyť korony, asi by sme sa čudovali, čo to tí Briti vyvádzajú, či im to už doplo, že voliť odchod znamenalo vybrať sa kamsi do neznámych močarísk.

Premena

Iracionalita brexitu sa stala námetom na absurdnú novelu jedného z najlepších britských autorov súčasnosti Iana McEwana. Kniha sa začína rovnako ako Kafkova slávna novela Premena, iba v obrátenom garde. V posteli premiéra sa prebudí šváb, ktorý sa premenil na človeka. A odrazu sa v Británii začnú diať veci, ktoré by ste si nevedeli ani len predstaviť.

Premiér – šváb sa rozhodne, že vlastne istým spôsobom, ak chce vyriešiť všetky jestvujúce problémy Británie, musí vymyslieť a presadiť taký problém, ktorý prehluší všetko ostatné. A kdesi z hlbín a okrajov extrémov vytiahne ekonomický model reverzalizmu.

Keby ste náhodou o ňom ešte nepočuli, tak sa nečudujte, je to skvelý výmysel. Tok peňazí sa otočí, tam, kde ste dostávali peniaze, ich budete dávať, tam, kde ste dávali, budete dostávať. Dane sa nebudú dávať, ale štát vám ich bude platiť. Ale vy si budete musieť kupovať prácu.

A tento absurdný nápad sa rozhodne presadiť v krajine.