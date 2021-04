Ako predať atómovú bombu a iné žarty

Richard Feynman a Vy asi žartujete!

13. apr 2021 o 8:56 Martin Kasarda

Príhody neobyčajného fyzika Richarda P. Feynmana vychádzajú v novom slovenskom preklade Vy asi žartujete! (prel. P. Tkačenko, Ikar 2021). Je to tá istá kniha (s doplnkami ako predslov Billa Gatesa) ako tá, ktorá vyšla pod názvom To nemyslíte vážne, pán Feynman! v roku 1990 vo vydavateľstve Obzor a dokonca o dva roky skôr v češtine. To len svedčí o tom, že táto kniha je aj vyše tridsať rokov po smrti nositeľa Nobelovej ceny za fyziku z roku 1965 skutočne živá.

Dobrodružstvo

V jednom z dielov kultového televízneho seriálu Teória veľkého tresku sa skupina „televíznych“ vedcov na čele s excentrickým Sheldonom Cooperom vyberie pod rúškom noci pokloniť sa najväčšiemu mozgu pri hrobe Richarda Feynmana. Bol to totiž neobyčajne populárny fyzik, legendárny vedec, ktorý prekračoval pravidlá.

Keď čítate útržky zo života tohto velikána fyziky, pripadá vám to skôr ako anekdoty než usilovná práca suchárskeho vedca. Pred nami defilujú „megamozgy“ – termín Feynmana – 20. storočia, sledujeme prvé výskumy DNA či zostrojenie atómovej bomby v rámci projektu Manhattan (patent na bombu predal americkej vláde za jeden dolár), ale to všetko v podobe spomienok na rôzne žartíky, náhody, objavy a prekvapenia. Vo Feynmanovom podaní to vyzerá asi tak, že idete do práce a popri tom, že vylepšíte počítače IBM, vymyslíte aj perpetuum mobile.

Feynman rozpráva príbeh vedy minulého storočia, príbeh vedy, ktorý spolupísal, ako skutočne veľké ľudské dobrodružstvo. Ale veda je pre neho rovnako zábavná ako odhaľovanie trikov jarmočného kúzelníka (áno, aj to s radosťou Feynman odhaľoval) či ako hranie na bongá (každý pri predstavení fyzika Feynmana uvedie, že hrá na bongá, nikto pri predstavení hráča na bongá Feynmana nespomenie, že je fyzik – to je Feynmanov paradox).

Mimochodom, uveďme pre dôslednosť, že Feynmanove vtipné príhody a anekdoty roky zbieral jeho kolega, priateľ a príležitostný spoluhráč na bubny Ralph Leighton, ktorý dal knihe záverečnú podobu.