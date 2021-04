Činohra SND: Kým som, keď nie som hercom – Daniel Fischer

Rozhovor o dvoch póloch jeho hudobnej tvorby.

18. apr 2021 o 19:00 Daniel Majling

Práve svet v čase pandémie umožnil nahliadnutie aj do iných svetov našich kolegov ako divadlo. Mnoho členov Činohry SND sa popri herectvu venuje aj čomusi inému. Nie je to len záľuba, vášeň vo voľnom čase, ale bytostná súčasť človeka a inšpirácia k ďalšej tvorbe. Dramaturg Činohry SND Daniel Majling v rozhovore s Danielom Fischerom o dvoch póloch jeho hudobnej tvorby. Na jednej strane kapela Orchester Jeana Valjeana a na strane druhej jeho scénická hudba do divadelných inscenácií.