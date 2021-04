Novinky na Netflixe: Sci-fi s Annou Kendrick aj filmová verzia fantasy Shadow and Bone

Pozrite si prehľad filmov a seriálov.

19. apr 2021 o 10:08 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Streda (21. 4. 2021)

Tell me when

Netflix uvedie mexickú komédiu Tell Me When, v ktorej workoholik Will odloží svoj život v LA, aby splnil sen svojmu dedkovi: ísť do Mexico City, navštíviť pamiatky a nájsť lásku.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/YLNtUXOomF0

Zero

Netflix uvedie taliansky seriál Zero, o hanblivom tínedžerovi, ktorý využije superschopnosť byť neviditeľný na zachránenie susedstva.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/LV6Z_jW0vAA

Štvrtok (22. 4. 2021)

Life in Color with David Attenborough

Netflix, v koprodukcii s BBC, uvedie dokument Life in Color with David Attenborough o tom, ako zvieratá používajú farby na prežitie.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/WYj-7IrjC4c

Searching for Sheela

Netflix uvedie indický dokument Searching for Sheela, v ktorom sa hovorkyňa kultu Rajneesh vracia späť do Indie na turné rozhovorov. Ma Anand Sheela sa stala známou vďaka dokumentu “Wild Wild Country” o kontroverznom spirituálnom guru Osho Rajneesh, ktorého spoznala keď mala 16 rokov

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/9LGrzIRR6Hc

Stowaway

Netflix uvedie sci-fi triler Stowaway, v ktorom troj-členná posádka vesmírnej lode smeruje na Mars. Všetko sa však skomplikuje, keď nájdu tajného pasažiera a pokazí sa im prívod kyslíka, ktorý je dostatočný len pre troch ľudí. Hrajú Anna Kendrick a Toni Collette.

https://www.youtube.com/embed/A_apvQkWsVY

Piatok (23. 4. 2021)

Shadow and Bone

Netflix uvedie fantasy seriál Shadow and Bone, podľa debutového románu amerického autora Leigh Bardugo, v ktorom tínedžerská sirota žije v Ravke (inšpirované Ruskom), keď náhodne objaví svoje superschopnosti, ktoré, keď sa naučí ovládať, môže využiť vo vojne.