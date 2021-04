Filmová klasika na internete

Preverený mainstream.

21. apr 2021 o 7:51 Juraj Malíček

Čo majú spoločné Krstný otec, Flashdance a Desať dôvodov, prečo ťa nenávidím? Odpoveď sa priamo ponúka, sú to americké filmy a od ich nakrútenia ubehol už nejaký čas. Flashdance a Krstný otec navyše prenikli do širšieho filmového povedomia, na rozdiel od Desiatich dôvodov, ale to tu už je viac-menej subjektívne kritérium, vec zdania. Napriek tomu sa nám tu tieto tri filmy vedľa seba neocitli náhodou, predstavujú totiž možnú voľbu, ak divák HBO zatúži po filmovej klasike.

Najstarší a nedávny

Na HBO nájdete niekoľko desiatok filmov, najstaršie dva z roku 1964: Dr. Divnoláska alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu a Zulu Ten prvý je jasný. Stanley Kubrick na trikrát režíruje Petra Sellersa v nadčasovej protivojnovej satire, niet dôstojnejšej encyklopédie, v ktorej by sa Dr. Divnoláska neobjavil.

So Zulu je to komplikovanejšie. Snímku nakrútil režisér Cy Enfield podľa svojho vlastného scenára, ide o relatívne veľkorozpočtový výpravný historický spektákel o vojne príslušníkov kmeňa Zulu a britskej armády, príbeh z koloniálnych čias s aktualizačným rozmerom.

V čase svojho uvedenia bol film aj relatívne populárny, ba dokonca, filmový hit, ale za filmovú klasiku ho naozaj môžeme považovať iba vtedy, ak za rozhodujúce kritérium, na základe ktorého sa z nejakého filmu stane klasika, budeme považovať rok vzniku.

To sa však evidentne nestalo, v tom istom zozname filmových klasík v ponuke HBO totiž nájdeme aj snímky relatívne mladé, Veľkého Gatsbyho napríklad, z roku 2013, či dokonca ešte o rok mladší Whiplash. Nič proti nim, naopak, sú to výborné filmy a je super, že HBO ich považuje za klasiku, len ono kritérium, na základe čoho sa tak deje, zostáva záhadou.

Kam za klasikou?

Žiadny problém, pomyslí si milovník toho najlepšieho, čo kedy bolo nakrútené, keď dostane znova chuť pozrieť si povedzme Chaplinovu Modernú dobu, a siahne do svojho vlastného filmového archívu, kde má uloženú svoju legálnu kópiu filmu, či priamo originálny nosič, dvd, alebo blu-ray.