Kniha Châteaux po našom zmizla za dva mesiace. Fotografka Šturdíková pripravuje rozšírené vydanie

Časť peňazí venuje na obnovu kaštieľa v Jablonici.

21. apr 2021 o 17:24 Jana Alexová

BRATISLAVA. Keď fotografka Jana Šturdíková pred dvomi rokmi vydala knihu Châteaux po našom, veľmi rýchlo sa rozpredala. O dva mesiace sa už nedala zohnať a ľudia sa pýtali, či nebude dotlač.

Kniha, v ktorej fotografka zachytila súčasný stav nevyužívaných kaštieľov na Slovensku, bola výsledkom dlhodobého fotografického projektu. Začal sa ako Šturdíkovej bakalárska práca.

"Vždy je, samozrejme, riziko pustiť sa do niečoho takéhoto, lebo neviete, ako to napokon dopadne. Záujem o knihu ma prekvapil, no pre mňa je v prvom rade pozitívne to, že to svedčí najmä o záujme o pamiatky a ich situáciu," hovorí fotografka.

Teraz pracuje na novom, rozšírenom vydaní knihy Châteaux po našom. Bude v ňom viac fotografií aj viac kaštieľov. Jej kampaň na startlabe vďaka záujemcom už viac ako dvojnásobne prekročila pôvodný cieľ. Podporiť sa stále dá.

Pribudnú fotky, texty aj podrobnosti

Spočiatku si Šturdíková myslela, že opustených, rozpadajúcich sa kaštieľov na Slovensku nie je veľa a sú to skôr len výnimky. Veľký omyl.

Je ich toľko, že ich fotografovaním strávila roky. Čím viac sa témou zaoberala, tým viac nachádzala ďalšie stavby s podobným osudom.

Navyše stav pamiatok sa rokmi mení. Niektoré majú šťastie a získajú majiteľov, ktorí sa ich rozhodnú zrekonštruovať a obnoviť ich zašlú krásu. Iné, naopak, schátrajú. Aj preto fotografka hovorí, že je stále čo objavovať.

Kaštiele jej za tie roky prirástli k srdcu a vo fotografovaní pokračovala aj po tom, ako vydala prvé vydanie svojej knihy. Rozšírené vydanie bude teda obsahovať aj približne tridsiatku nových kaštieľov.

"V novom rozšírenom vydaní budú nové fotografie, ktoré sa nezmestili do predchádzajúcej knihy, ale aj tie, ktoré som nafotila pre nové vydanie. Pribudnú aj nové texty od ďalších odborníkov, ktoré mapujú situáciu kaštieľov v minulosti a dnes a objasnia mnohé otázky ohľadom ich súčasného stavu," približuje autorka.

Kaštiele rozdelila do kategórií podľa toho, na čo sa naposledy využívali - či boli skladmi, školami alebo detskými domovmi.

"Pridala som k tomu však aj upresnenie. Ak kaštieľ slúžil napríklad ako sklad, čitateľ sa dozvie aj to, o aký sklad išlo, či to bol sklad zeleniny, obilia, plastových materiálov, poľnohospodárskych strojov a podobne. Bude to presnejšie zadefinované," dodáva.

Fotografka Jana Šturdíková (zdroj: Archív J. Šturdíkovej)

Budú tam takmer všetky

Nové vydanie bude mať 320 strán a Jana Šturdíková vraví, že v nej bude drvivá väčšina opustených a chátrajúcich kaštieľov na Slovensku.

"Čo ja viem - a naozaj som sa tomu venovala a veľmi podrobne som sa snažila pátrať - tak je takýchto opustených a chátrajúcich kaštieľov na Slovensku okolo 150. V knihe ich bude viac ako 130," približuje fotografka.

Dodáva, že nie všetky kaštiele sa dali odfotografovať tak, aby boli v súlade s konceptom - neskoro na jeseň alebo skoro na jar pri zamračenom počasí.

"Stanovila som si túto jednotnú estetiku, aby bol obraz ucelený a pekne to držalo dokopy. Fotografujem v čase, keď na stromoch nie sú listy, aby bolo kaštieľ vidieť, pretože sú často veľmi zarastené. A vždy je to pohľad spredu. Ale niektoré sa tak nedajú odfotiť, sú až príliš zarastené, alebo sa pri nich nedá dosiahnuť potrebný odstup na fotku, ale väčšina áno. Myslím si, že je to naozaj veľmi komplexná zbierka," vysvetľuje Šturdíková.

Kultúrne zariadenie Rusovce (zdroj: J. Šturdíková)

Peniaze za knihy pomôžu aj kaštieľu

Časť z peňazí, ktoré vyzbiera na vydanie rozšírenej verzie knihy v rámci kampane na Startlabe, sa fotografka rozhodla venovať na opravu kaštieľa v Jablonici na Záhorí.

Pracuje na ňom občianske združenie Zachráňme kaštieľ Jablonica.

"Bola som sa tam pozrieť, videla som, ako sa pustili do obnovy kaštieľa, a veľmi sa mi páčil ich prístup. Sú to mladí majitelia, jeden z nich je historik a naozaj sa snažia robiť rekonštrukciu poctivo. Majú k pamiatke osobný vzťah, takisto ako k hodnotám, ktoré v nej sú," opisuje Šturdíková, prečo sa rozhodla pomôcť kaštieľu v Jablonici.

"Z pôvodnej budovy sa síce po prestavbe za socializmu už veľa nezachovalo, ale majú tam napríklad veľmi zachovalý čeľadník z obdobia prvej republiky aj stajne s ešte pôvodnými napájačkami pre kone. To sú veľmi vzácne prvky, ktoré sa nie všade nájdu. A ak sa aj nájdu, je veľmi dôležité či majitelia vedia rozoznať ich hodnotu a či ju vedia citlivo zachovať a zrekonštruovať. V Jablonici to vedia a snažia sa k tomu pristupovať veľmi citlivo," dodáva fotografka.

Vydaním rozšíreného vydania Châteaux po našom sa pre Šturdíkovú táto knižná časť projektu uzavrie.

"Čo bude ďalej a či sa tejto téme budem venovať v inej forme, to sa ešte uvidí. Ale toto je teraz pre mňa už ucelená výpoveď," uzatvára Šturdíková.