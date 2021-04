Nina Poláková: Nečudujem sa, keď sa rodičia snažia od baletu dieťa odhovoriť

Nová umelecká riaditeľka Baletu SND.

23. apr 2021 o 7:57 Valéria Koszoruová

Primabalerína Viedenského štátneho baletu Nina Poláková sa stala novou umeleckou riaditeľkou Baletu SND. Má ambíciu oboznámiť slovenské publikum s kvalitným domácim a svetovým umením a zároveň plánuje podporiť aj tvorbu slovenských choreografov.

Vo Viedni pôsobíte už vyše šestnásť rokov, ste tam primabalerínou. Čo sa od vás očakáva?

Viedenský baletný súbor je veľký a medzinárodný. Tanečníci pochádzajú skutočne z celého sveta. Hierarchia súboru je štruktúrovaná na štyri skupiny. Od zboru po primabalerínu, ktorá v predstaveniach tancuje výlučne hlavné roly.

Profesionálny balet si vyžaduje špecifické fyzické aj osobnostné predpoklady, talent, muzikalitu, technickú precíznosť a v neposlednom rade disciplínu. Primabalerína by mala spĺňať všetky tieto predpoklady. Je to pre mňa nesmierna pocta a zodpovednosť tancovať na tejto najvyššej pozícii.

Kým baletní umelci vo Viedni trénovali, tanečníci SND boli doma, pre mnohých to bola doslova tragédia. Dá sa tento „netanečný“ rok dobehnúť?

Po prevzatí funkcie umeleckej riaditeľky Baletu SND bolo mojou prioritou dostať tanečníkov späť do tanečných sál a som rada, že sa to nakoniec podarilo. Po dlhom období núteného „ničnerobenia“ sa tanečníci môžu opäť namáhavo dostať do formy, začať čiastočne vykonávať svoju neľahkú profesiu. Verím, že sa nám to čoskoro podarí úplne.

Mala sa oslavovať storočnica SND, namiesto toho prišla pandémia a divadlá sa zavreli. Najhorší vplyv to malo práve na balet. Nedokážu skúsení tanečníci trénovať doma samostatne?

Doma si môžete urobiť strečing, posilňovanie. No na tvrdej a šmykľavej podlahe nemôžete napríklad ani skákať či točiť piruety. Zničili by ste si členky, zranili sa. Veľa vecí vás obmedzuje. Ak netrénujete, a to znamená skoky, špičky, piruety, tak to veľmi rýchlo odíde. Tanečníci musia byť na sále, aby sa vedeli udržať vo forme a zlepšovať sa.

Čo pripravujete pre svojich kolegov v SND, aby ste ich prebrali z dlhého zimného spánku do tanečnej jari?

Nechcem strácať čas a už teraz začíname pripravovať balet pre detských divákov Narodil sa chrobáčik. V spolupráci so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom pripravujeme nový projekt, participovať budeme na galakoncerte k ukončeniu, žiaľ, nie veľmi vydarenej, sezóny a samozrejme začíname pracovať na jesennej premiére Prokofievovho baletu Popoluška.

Kým vo Viedni sa pripravuje osem-deväť premiér ročne, v Bratislave dve až tri. Kam chcete ako umelecká šéfka nasmerovať Balet SND?

Veľmi by som si priala, aby Balet SND naplno využil potenciál, ktorý má. Byť konkurencieschopný, porovnateľný s veľkými svetovými súbormi, prinajmenšom vedúcim súborom v okolitých štátoch, a schopný prezentovať pred slovenským publikom najlepšie svetové diela. Určite si to zaslúži.

Máme veľa talentovaných tanečníkov, veľkú scénu, baletné sály, no samozrejme, bez dostatočnej finančnej podpory to nejde. Verím, že v záujme všetkých sa situácia zmení a odborníci a kompetentné kapacity nám pri našej úprimnej snahe určite vyjdú v ústrety.

Keď sa povie premiéra v balete, väčšina ľudí si predstaví veľký klasický balet typu Labutie jazero. Lenže divadelní fajnšmekri sa tešia aj na moderné predstavenia. Čo pripravíte pre nich?

Popri osvedčených klasických tituloch plánujem priniesť vrcholné diela aj súčasného repertoáru, ktoré slovenskí diváci zatiaľ nemali možnosť na doskách SND vidieť. Sú to diela velikánov ako William Forsythe, Nacho Duato, Edwaard Liang a iných.

Taktiež budem podporovať tvorbu nádejných slovenských autorov a choreografov, ktorí pôsobia doma i v zahraničí. Spomedzi nich môžem spomenúť Lukáša Timuláka alebo Romana Novitzkého, ktorý pôsobí v Stuttgartskom balete, ako aj podchytiť domáce talenty ako Adrian Ducin či Reona Sato. Na túto spoluprácu sa veľmi teším.

Kvalitný balet, to nie sú len kvalitní tanečníci, ale aj choreografi, mnohí zo svetových sú osobnosti, ktoré asi nedokážeme zaplatiť. Dá sa robiť špičkové umenie aj v skromných podmienkach?

Vďaka mojím bohatým skúsenostiam som mala príležitosť osobne spoznať prácu renomovaných svetových choreografov, s ktorými už komunikujem ohľadom uvedenia ich diel v Balete SND. Kvalita má svoju cenu, ale nie je všetko o peniazoch. V umení ide aj o renomé súboru, osobné kontakty a skúsenosti.

Je výučba tanca na Slovensku kvalitná, máme dostatok talentovaných detí a je záujem o túto profesiu?

Nedostatok talentovaných detí problémom nie je. Vidím však skôr problém v záujme o túto profesiu a o umenie na Slovensku celkovo. Ani sa príliš nečudujem, keď sa rodičia snažia od tejto profesie svoje dieťa odhovoriť, keďže finančné ohodnotenie baletných umelcov je podpriemerné a po skončení profesionálnej kariéry sú nútení preškoliť sa v úplne inej profesii.

Takisto na výchovu kvalitného tanečníka je potrebný dobrý angažovaný pedagóg, ktorý sa neustále ďalej vzdeláva a sleduje trendy nielen u nás, ale aj vo svete.

Čo všetko musí budúci tanečník obetovať svojej profesii?

Byť tanečníkom je nádherné povolanie, no zároveň i náročná drina, ktorej obetujete kus života. Aj po príchode z práce domov myslíte na rolu, ktorú pripravujete, na korektúry zo skúšok, v hlave si premietate každý pohyb a hudbu...

Vydať zo seba na javisku to najlepšie pred mnohými divákmi znamená aj veľký stres. Počas aktívnej kariéry doslova žijete baletom a samozrejme každodenne tvrdo trénujete.

Baletné súbory sú medzinárodné. Je odlišné kultúrne zázemie tanečníkov výhodou?

Pôvod tanečníkov z rôznych krajín určite obohacuje každý baletný súbor. Tanečníci tak môžu porovnať rozličné formy výučby baletu celého sveta. Konkurencia je tiež nezanedbateľným pilierom v neustálom zlepšovaní sa. Baletná terminológia je vo francúzskom jazyku, na sále sa najviac používa angličtina.

Ako vyzerá deň špičkovej baletky?

Pracovný týždeň profesionálnej baletky trvá obvykle šesť dní. Od pondelka do soboty. Deň vo Viedni sa začína o 10.00 hod. 75-minútovým tréningom a pokračuje skúškami repertoáru až do 17.30, niekedy podľa potreby dokonca až do 20.00 hod. Soboty trénujeme o niečo kratšie.

V deň predstavenia pracujeme do 14.20, potom máme prestávku na obed a oddych a dve hodiny pred predstavením sa už pripravujeme v divadle na našu rolu. Nie je výnimkou, že predstavenia bývajú aj v nedeľu. Príprava premiéry trvá zvyčajne dva až tri mesiace v podobe dennodenných skúšok.

Ako sa stravujete a relaxujete?

Možno si myslíte, že spomeniem, aké drastické diéty musia baletky držať. No musím toto klišé uviesť na pravú mieru. Denne zo seba vydáme pri náročnom tréningu obrovské množstvo energie, takže si skôr musíme dávať pozor na to, aby sme jej dostatočne prijali.

Samozrejme, že na to musíte mať nejaké fyzické predpoklady, ktoré vidno už počas rastu dieťaťa. Tancovať popri diétach si neviem a ani nechcem predstaviť. Jem všetko, na čo mám chuť. Samozrejme s prihliadnutím na to, aby som sa cítila dobre a mala dosť sily. Takisto je pre mňa veľmi dôležitý dostatok spánku.

Ako povolanie baletky ovplyvňuje vaše súkromie?

Môj partner ma naplno podporuje. Takisto je pracovne veľmi vyťažený. Začali sme spolu chodiť na bežkách a lekcie alpského lyžovania ma ešte len čakajú. Keď máme čas, radi chodíme na vysokohorské túry. Výborne varí a na to, že by som niektoré veci nejedla, sa u mňa naozaj sťažovať nemôže.