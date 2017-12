Calista by sa rada objavila v pokračovaní Indianu Jonesa

18. jún 2005 o 16:28 TASR

Los Angeles 18. júna (TASR) - Priateľka amerického herca Harrisona Forda sa možno objaví v najnovšej snímke o Indianovi Jonesovi. Momentálne prebiehajú intenzívne rokovania o obsadení Calisty Flockhartovej do štvrtého pokračovania príbehov o neohrozenom dobrodruhovi.

Seriálová Ally McBealová pre britský denník The Sun povedala, že by sa o rolu veľmi zaujímala, chcela by však Indianovi Jonesovi "nakopať zadok".

Nakrúcanie pod režisérskou taktovkou legendárneho Stevena Spielberga by sa malo začať už na budúci rok.