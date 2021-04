Novinky na Netflixe a HBO Go: Životopis Stalloneho aj Michael B. Jordan v akčnom trileri

Pozrite si prehľad noviniek na tento týždeň.

26. apr 2021 o 9:37 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

UTOROK (27. 4. 2021)

Fatma

Netflix uvedie turecký seriál Fatma, v ktorom hosťovská zistí, že dokáže jednoducho zatajiť vraždu, pretože ju každý podceňuje.

STREDA (28. 4. 2021)

Sexify

Netflix uvedie poľský seriál Sexify, v ktorom sa študentka univerzity rozhodne vytvoriť aplikáciu, ktorá má pomáhať ženám v spoznávaní vlastného tela, aj napriek tomu, že nemá žiadne sexuálne skúsenosti.

Headspace Guide to Sleep

Netflix uvedie dokumentárnu sériu Headspace Guide to Sleep plnú faktov o spánku a nápomocných tipov ako sa lepšie vyspať a zrelaxovať.

ŠTVRTOK (29. 4. 2021)

Things Heard and Seen

Netflix uvedie horor Things Heard and Seen o manželskom páre, ktorý sa presťahuje do starého domu v malom meste, ktorý je prekliaty. Podľa románu All Things Cease to Appear od Elizabeth Brundage. Hrajú Amanda Seyfried, James Norton a Natalia Dyer.

Yasuke

Netflix uvedie anime Yasuke, od autora LeSeana Thomasa, o bojovníkovi afrického pôvodu, ktorý bojoval počas samurajskej doby v 16.storočí za Japonsko.

PIATOK (30. 4. 2021)

The War With Grandpa

HBO Go uvedie rodinnú komédiu The War With Grandpa, v ktorej čerstvo ovdovený dedko sa nasťahuje k svojmu vnukovi, šiestakovi, do izby. Aj napriek tomu, že spolu vychádzali skvelo, vnuk robí všetko pre to, aby dedka vyhostil zo svojho kráľovstva. Hrajú Robert De Niro aj Uma Thurman.

Pet Stars

Netflix uvedie reality show Pet Stars o talentovej agentúre z Kalifornie Pets on Q, ktorá zastupuje zvieracích influencerov.

The Innocent

Netflix uvedie španielsky kriminálny seriál The Innocent, v ktorom sa muž deväť rokov po neúmyselnej vražde snaží začať so svojou manželkou odznova, podľa knihy Harlana Cobena.

The Mitchells vs. The Machines

Netflix uvedie animovanú rozprávku The Mitchells vs. The Machines, v ktorej rodinka na výlete neočákavane musí bojovať proti robotom, ktorí sa rozhodli ovládnuť svet.

Tom Clancy’s Without Remorse

Amazon Prime Video uvedie akčný triler Tom Clancy’s Without Remorse, v ktorom elitný vojak vyrieši ruskú operáciu pri hľadaní vraha svojej mŕtvej manželky. Hrá Michael B. Jordan, podľa knižnej predlohy.

SOBOTA (1. 5. 2021)

40 years of Rocky

HBO Go uvedie životopisný dokument 40 years of Rocky, v ktorom zachytáva Silvestra Stalloneho pred 40-timi rokmi, kedy mladý neznámy herec priviedol k životu Rockyho Balbou, režíruje Dereck Wayne Johnson.

The Mosquito Coast

Apple TV+ uvedie dramatický seriál The Mosquito Coast, v ktorom sa idealista Allie znechutený korupčným svetom USA, dá so svojou rodinou na útek do Latinskej Ameriky, podľa knihy Paula Therouxa.