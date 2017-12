Dagmar Havlová sa plánuje vrátiť na divadelné dosky

Trenčianske Teplice 18. júna (TASR) Česká herečka a bývalá prvá dáma Dagmar Havlová sa plánuje začiatkom budúceho roka opäť vrátiť na divadelné dosky.

18. jún 2005 o 20:27 TASR

V budúcej sezóne by si mala zahrať hlavnú úlohu v jednom z českých divadiel, v predstavení Chvíle klidu.

"Teším sa. Je to asi osem rokov, čo som nestála na javisku, ale desať rokov, čo som skúšala naposledy. Dohovárali sme sa už asi pred dvoma rokmi a skúšať by som mala začať niekedy začiatkom budúceho roka," povedala Havlová na tlačovej konferencii v Trenčianskych Tepliciach, kde si dnes prevzala ocenenie Hercova misia.

V kúpeľnom meste ju sprevádza manžel Václav Havel a ich prítomnosť vyvolala záujem širokej verejnosti. Srdečné prijatie ju veľmi potešilo. "Bolo to nesmierne milé a osviežujúce. Dodávajúce energiu. Ja sa na Slovensku vždy dobre cítim," povedala neskôr novinárom Havlová a s úsmevom priznala, že pred davom ľudí mala, samozrejme, aj ona trochu trému. Mosadznú tabuľku so svojím menom pripevnila na Moste slávy vlastnoručne, a to v elegantnom smotanovom kostýme. "Som veľmi rada, že som toto ocenenie dostala a veľmi si ho vážim," dodala.

V súčasnosti sa Dagmar Havlová venuje hlavne Nadácii Vize 97, ktorá má niekoľko programov. Okrem toho sa, samozrejme, stará o domácnosť a manžela, ktorého sprevádza na rôznych cestách. "Tých je naozaj mnoho. Mysleli sme si, že budeme odpočívať, ale je toho dosť," povedala a preto sa už zrejme aj ona teší na čas dovoleniek. Tú budú spolu s manželom tráviť v Portugalsku, Čechách i v Poľsku. Ako ďalej uviedla, hoci sa na divadelné dosky vráti, hranie už nie je v jej živote "alfou a omegou". Aj v budúcnosti sa chce venovať hlavne nadácii. "V nadačnej činnosti vidím svoje najväčšie životné naplnenie a možno aj poslanie. Dostala som sa do pozície, keď som mala viac možností pomáhať. Sponzori mi verili, ja som ich nesklamala a ukázala som im, že nadáciu viem viesť a peniaze idú na daný účel," vraví Havlová, ktorú táto práca baví a vedela by vraj o nej hovoriť celé hodiny. Bývalá prvá dáma netají, že je workholička. "Áno, som, bohužiaľ. A niekedy sa tým dostanem do situácií, keď som veľmi vyčerpaná. Chcela by som sa to nejako odnaučiť a zvládnuť tak, aby som išla iba do určitej hranice, ale neviem, či to pôjde," dodala s úsmevom.