Divadlá hľadajú blízkosť diváka

Karty zamiešala pandémia.

26. apr 2021 o 10:58 Valéria Koszoruová

Minulý rok bol vyhlásený za Rok slovenského divadla. Každému divadlu však karty zamiešala pandémia. Čo robia divadlá počas nechcenej a nečakanej prestávky, ako komunikujú s divákmi na diaľku a čo pre nich chystajú, sme sa opýtali priamo v slovenských divadlách.

Slovenské národné divadlo Bratislava

„Rok 2020 bude pre Slovenské národné divadlo, pre činohru, isto pamätný. Práve v roku svojej storočnice – deväť dní po oslavách zavrelo 9. marca 2020 svoje brány pre pandémiu. Tie brány ostali zatvorené do júna. Následne prišlo uvoľnenie a v decembri opätovné zatvorenie. Žili sme čas nevedenia a čas plný otáznikov,“

hovorí riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová a pokračuje, „už v prvej vlne, v marci sme sa rozhodli, že bez kontaktu s divákmi byť nechceme, a mali sme pocit, že ani diváci nebudú radi bez divadla. Že umenie sa môže stať komunikačným zdrojom tém, únikom od neľahkej reality. Vytvorili sme štruktúrovaný program s názvom SND doma. Mal v podstate tri fázy.

V prvej fáze sme sa sústredili na krátke rozcvičky tanečníkov s názvom Ranná rozcvička s Baletom SND, následne Malá denná hudba s operou, Káva alebo Rozprávka s činohrou, Dramaturgické úvody k jednotlivým inscenáciám. Sprístupnili sme bezodplatne naše záznamy inscenácií na youtube (okolo 16), ale i diskusné relácie (15), ktoré diváci nemali šancu vidieť inak ako naživo.

V druhej fáze sme sa sústredili na tvorbu originálnych tematicky zameraných relácií ako Hovorme o opere a Národné klebety, kde sa stretli všetky tri súbory. A na prípravu online inscenácie Carmen (a ďalšie).

V tretej fáze sme sa chceli zamerať na live streamy našich (dokonca aj premiérových) inscenácií, čo sa od októbra do decembra začalo aj realizovať. Čas uvoľnenia sme sa snažili plne využiť na tvorbu, teda na premiéry, spoločné veľké gala a hranie pred divákmi. Od septembra do decembra sa nám podarilo zrealizovať osem premiér. Spätne to považujem priam za zázrak.

Neustále hľadanie blízkosti diváka, overovanie našich technologických možností, skúmanie priestoru, kam možno ísť, aké platformy na kontakt využiť, to je ešte vždy pred nami. Učíme sa nekonečnej flexibilite aj skutočnosti, že plánovanie je momentálne v čase pandemickom vec vágna.

Napriek tomu ju podstupujeme. A plánujeme. Nové formáty ako podcasty, nové spolupráce v rámci médií, nové premiéry i nové spolupráce s inými umeleckými inštitúciami. Teraz však už budeme vedieť, že môže prísť kedykoľvek čas, keď sálu nebude možné otvoriť a my musíme pružne reagovať. Je to skúsenosť. Neľahká, ale silná. S ňou budeme v pokore čakať na otvorenie a chystať novoty.“

Divadlo Astorka Bratislava

„Na začiatku sezóny sa nám podarilo pri dodržiavaní hygienických a bezpečnostných opatrení odohrať pár repríz s inscenáciami a dokonca sme odohrali aj premiéru hry Pohľad z mosta,“ konštatuje pracovníčka marketingu Veronika Maková a dodáva, „momentálne pripravujeme dve nové inscenácie s malým počtom hercov.