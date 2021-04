Erik Binder: Umenie musí vyrušovať, vystreliť vám z hlavy všetky problémy

V Bratislave má dve výstavy.

27. apr 2021 o 14:25 Jana Alexová

Povedať obrazu obraz, to je nuda. Prečo by sme mu nemohli povedať zarbo? pýta sa Erik Binder. Umenie je preňho hra, tvorí impulzívne, s nadšením.

V Slovenskej národnej galérii má na celom poschodí Esterházyho paláca v Bratislave výstavu s názvom Avatsýv, Labyrint Erika Bindera. Kto chce, môže sa tam nechať pohltiť záplavou Binderovej fantázie, jeho inštalácií, objektov i malieb.

V malej súkromnej galérii White&Weiss Gallery v Bratislave zas Binder vystavuje len maľby. V rozhovore pre denník SME výtvarník hovorí o tom, čo je podľa neho zmyslom umenia aj prečo by slovo "divák" zmenil na "vnímak".

Výstava vo White&Weiss Gallery dostala názov Z plota sveta. Čo si máme pod tým predstaviť?

Tento názov v podstate vznikol z pôvodného pracovného názvu výstavy, ktorý bol Dosky, ktoré znamenajú svet. Gro výstavy totiž tvoria doskové formáty - majú dva metre krát tridsať centimetrov. Ten názov som potom zmenil a aby nebol veľmi opisný, tak som odtiaľ vzal tie dosky. A zostalo Z plota sveta.

Erik Binder Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri profesora Jozefa Jankoviča, profesora Daniela Fischera a na Akadémii výtvarných umení v Prahe u docenta Vladimíra Kokoliu.

V rokoch 2001 a 2007 bol finalistom Ceny Oskára Čepana.

V roku 2003 spolu so skupinou Kamera Skura reprezentoval slovenské výtvarné umenie na prestížnom bienále v Benátkach.

Od roku 2000 mal 45 samostatných výstav na Slovensku, v Česku, Srbsku, Holandsku, Taliansku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Francúzsku, Švajčiarsku, Nemecku a USA a ďalšie desiatky skupinových výstav.

Aktuálne prezentuje svoju tvorbu aj na samostatnej výstave v Slovenskej národnej galérii.

Binder je považovaný za jednu z najvýraznejších osobností strednej generácie na domácej výtvarnej scéne. Jeho diela sa nachádzajú v početných domácich a zahraničných zbierkach.

No tiež mi to evokuje motív z Dobšinského rozprávok – plot na konci sveta alebo aj krajinu vnútornej reality, ktorá sa rozlieha aj za vašimi zatvorenými očami.

To je dosť poetické.

Ale aj výstižné. Je to poetická pravda o vnútornom svete, o krajine sveta, ktorá sa rozlieva za zatvorenými očami. Je to pohľad zvnútra.

Takže môžeme tieto diela brať ako odraz vášho vnútorného sveta?

Keď človek niečo tvorivo robí, ťažko sa vyhne tomu, aby sa mu to do tvorby nepremietlo. Tak nejak automaticky, chtiac-nechtiac, aj bez snahy o presné sebavyjadrenie sa to v tom zrkadlí.

No ja sa väčšinou snažím sám sebou nezaoberať. V mojej tvorbe je minimum prác, ktoré majú spomienkový alebo intímnejší rozmer. To je napríklad teraz v Slovenskej národnej galérii. Cyklus, keď som istý čas sedel a kreslil všetko, čo som si pamätal z detstva.

Ale väčšinou sa vnímam tak, že som len anténa a tvorím podľa impulzov a vecí, ktoré sledujem zo seba aj zo sveta. Aj z plota.

Čo to znamená ten impulz?

To znamená, že niečo nájdem. Niečo ako baník, keď nájde zlatú žilu. A istú chvíľu v tom idem, preto sú pre mňa typické aj série. Nájdem niečo a začnem to robiť.

A čo je to to "niečo"?

Napríklad tu máme pneumatiky. Jednoducho ma pritiahol ten objekt - pneumatika - a spojilo sa to s tým, že sa mi v živote stali isté veci - ako autonehoda. Preto som sa tým aj začal zaoberať. Dokonca sme nakrútili aj film, ktorý sa volá Pneumatrix, Andrej Šeban doň robil hudbu.

Tak sa postupne rozvíjala celá séria a v rámci toho vznikli aj objekty z použitých svetiel z automobilov, ktoré pripomínajú motýle. Sú to transformery. Motýľ je zviera transformácie - mení sa z larvy na kuklu a potom na krásneho motýľa. A motýle z áut, keďže sú vytvorené z použitých áut, majú pre mňa nalietané aj 140-tisíc kilometrov.