Novinky na Netflixe a HBO: Mulan aj príbeh o superhrdinoch od tvorcov Kingsman a Kick-Ass

Pozrite si prehľad noviniek.

3. máj 2021 o 9:06 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

STREDA (5. 5. 2021)

The Sons of Sam: A Descent Into Darkness

Netflix uvedie limitovanú sériu The Sons of Sam: A descent Into Darkness o sériovom vrahovi Davidovi Berkowitzovi, ktorý zabíjal v 70-tych rokoch v New Yorku a bol hľadaný vyše roka.

https://www.youtube.com/embed/ICFZ1wS8Fuc

ŠTVRTOK (6. 5. 2021)

And Tomorrow The Entire World

Netflix uvedie nemecký triler And Tomorrow The Entire World o dievčati, ktoré sa pridá do anti-fašistickej skupiny, no prehodnocuje svoje rozhodnutie, keď sa z pokojnej protestujúcej skupiny stane násilnická.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/9dntlW6tXpk

PIATOK (7. 5. 2021)

Jupiter's Legacy

Netflix uvedie akčný seriál Jupiter’s Legacy o prvej generácii superhrdinov, ktorí predávajú štafetu svojim deťom, no tí sa už nedokážu riadiť podľa starých pravidiel. Podľa komiksovej predlohy od Marka Millara (Kingsman, Kick-Ass) a Franka Quitelyho (Batman a Robin).

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/TY3IAqm-gpE

Monster

Netfix uvedie dramatický film Monster o živote skvelého 17-ročného študenta afroamerického pôvodu, ktorý je obvinený zo spoluúčasti na vražde. Čelí množstvu súdnych procesov, ktoré ho už beztak odsúdili. Hrajú Jeffrey Wright a Jennifer Hudson.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/hA-lmaz4AM8

Super Me

Netflix uvedie čínske fantasy Super Me o skrachovanom scenáristovi, ktorý objaví svoju schopnosť prinášať zo snov starožitnosti, pokúsi sa zbohatnúť, no zakrátko mu na to prídu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/aHMTsWgZuvs

NEDEĽA (9. 5. 2021)

Mulan

HBO Go uvedie remake Disney rozprávky Mulan, v ktorej sa odvážna žena vyberie do mužskej cisárskej armády bojovať za starovekú Čínu.

[Prečítajte si aj o kontroverzii okolo filmu Mulan, ktorej čelilo Disney.]