Vychádzajúce knihy slovenských vydavateľstiev

Knižné novinky máj 2021.

3. máj 2021 o 7:15 Róbert Kotian

Na tomto mieste každý mesiac uverejňujeme informácie o vychádzajúcich knihách z viacerých slovenských vydavateľstiev. Prezentujeme a informujeme o májových novinkách, kde vás určite zaujmú mená ako Tim Marshall, Dušan Dušek, Trevor Noah, Agatha Christie či dalajláma. Vyberajte si, je z čoho.

PREMEDIA

Tim Marshall: Tieňohra

Novinka od autora úspešnej knihy V zajatí geografie. Jeho už štvrtá kniha v slovenčine rozpráva o vojnových konfliktoch sprevádzajúcich rozpad Juhoslávie, kde dlhé roky pôsobil ako vojnový korešpondent.

Irvin D. Yalom: Všetko trvá krátko

Kniha známeho amerického autora zachytáva desať prípadov z jeho psychiatrickej praxe. Druhé vydanie v novej grafickej úprave. „Všetko trvá krátko,“ napísal Marcus Aurelius, „aká krátka je pamäť, tak aj pamiatka.“ V zbierke príbehov opisuje renomovaný psychiater zápas, ktorý podstupujú nielen jeho pacienti, ale aj on sám. Je to zápas s dvoma najväčšími výzvami ľudskej existencie: ako žiť zmysluplný život a ako sa vyrovnať s jeho neodvratným koncom.

Irvin D. Yalom: Problém Spinoza

Posledná časť voľnej filozofickej trilógie nadväzuje na romány Keď Nietzsche plakal a Liečba Schopenhauerom. Kniha predstavuje životné peripetie a osobný vývoj dvoch diametrálne odlišných ľudí – Barucha Spinozu, židovského filozofa zo 17. storočia, a Alfreda Rosenberga, pseudofilozofa a nacistického propagandistu z 20. storočia, ktorý bol odsúdený na Norimberskom procese.

George Orwell: Na dne v Paríži a v Londýne

Záznam Orwellových výprav do chudobných štvrtí Londýna a Paríža. Jeho sociologická reportáž je dodnes živým svedectvom o dopade nezamestnanosti a chudoby. Autor v knihe na základe vlastných skúseností a zážitkov ukazuje odvrátenú stranu dvoch európskych metropol na konci dvadsiatych rokov minulého storočia.

Olga Tokarczuk: Cez kosti mŕtvych svoj pluh veď

Román čerstvej držiteľky Nobelovej ceny za literatúru býva označovaný za morálny thriller z česko-poľského pohraničia. Hlavná postava bojuje proti ľuďom, ktorí ubližujú zvieratám a varuje pred nerozvážnym ničením prírody.

SLOVART

Richard Osman: Štvrtkový klub detektívov

Každý štvrtok sa v Coopers Chase, luxusnom mestečku pre seniorov, stretávajú amatérski detektívi a venujú sa nevyriešeným vraždám miestnej polície. Coopers Chase stojí na pozemkoch bývalého kláštora a tamojší developer, arogantný vulgárny muž, sa usiluje využiť biele miesto v zmluve, aby na mieste kaplnky a cintorína postavil osem nových bytov.

Očividne mu nie je súdený dlhý život, a keď mu niekto pichne smrtiacu injekciu, štvrtkový klub detektívov má pred sebou reálny prípad vraždy.

Dušan Dušek: Potok pod potokom

Každé dobré slovo vo vete je vyslyšaná prosba. Bohatstvo jazyka je práve v jeho možnosti byť úsporný. Kniha Potok pod potokom je hľadaním tohto bohatstva a jej starnúci hrdina, spisovateľ Adam, sa pokúša dopátrať – komu sa zaň treba poďakovať. Hľadá, čo je a čo nie je pravda pri písaní, až napokon zistí, že píše a žije knihu o zázrakoch.

Marko Thelen: Tupilak – severský posol smrti

Majiteľ slovenskej IT spoločnosti je podozrivý z vraždy kolegyne. Aby to nebolo jednoduché, vraždilo sa na Islande, kam sa vedenie firmy vybralo na výlet. Zhodou okolností v čase, keď sa k životu prebrala sopka Eyjafjallajökull, čo pátranie ešte komplikuje. Ale aký by mal majiteľ firmy motív?

Na požiadanie manželky podozrivého sa do pátrania zapojí aj detektív Martinský. Vyšetrovanie ho privedie na naozaj neočakávané miesta a odhalí prepojenia biznisu s organizovaným zločinom.

Martin Horička: Gottwaldov demokrat. Zabudnutý príbeh Jána Ševčíka

Ján Ševčík patrí medzi neprávom zabudnuté osobnosti našich dejín. Bol legionárom, po vypuknutí SNP bojoval ako partizánsky veliteľ proti Nemcom. Svoju naozaj historickú úlohu však zohral počas komunistického prevratu vo februári 1948, keď ako čelný politik Demokratickej strany vystúpil na podporu Klementa Gottwalda.

Neprešlo však veľa času a politici KSČ sa ho rozhodli zbaviť – vo vykonštruovanom procese bol Ševčík odsúdený za „protištátnu činnosť“ a nasledujúce roky strávil v Ilave a Leopoldove.

Janette Šimková: Takto sa to podarí. Recepty na duševnú pohodu

Kniha skúsenej koučky Janette Šimkovej sa zameriava na témy, ktoré narúšajú našu duševnú pohodu, a ponúka osvedčené riešenia, ako dostať veci pod kontrolu. Písaná je formou receptov, ktoré si môžete vyberať v ľubovoľnom poradí. Aktivujú odhodlanie a chuť nazrieť do svojho vnútra, zanalyzovať, čo sa v ňom deje a zaktivovať vnútorné zdroje.

TATRAN

Vincent Kliesch, námet Sebastian Fitzek: Auris

Auris ( z latinského „ucho”) rozpráva o slávnom forenznom fonetikovi Mathiasovi Hegelovi, ktorý sa vďaka svojim schopnostiam pričinil o uväznenie mnohých zločincov. Na veľké prekvapenie kolegov sa Hegel dobrovoľne prizná k vražde a aj ho za ňu odsúdia. Zaujímavý námet knihy sa opiera o poznatky forenznej fonetiky. Ľudia s neobyčajne citlivým sluchom dokážu podľa zakašľania zistiť pohlavie, vek, pôvod, vzdelanie, dokonca aj veľkosť obuvi podozrivého.

Joanna Gaines: Sme záhradníci

Ilustrovaná detská kniha o rodine Gainesovcov, ktorá sa rozhodla založiť si svoju rodinnú záhradu. Cesta za vypestovaním vlastného ovocia, zeleniny či kvetov nie je vždy jednoduchá a všetci členovia rodiny sa učia bojovať s hladnými zajacmi, nepriaznivým počasím či inými prekážkami.

Úsilie, nezdary, úspechy a nakoniec aj krásne výsledky práce tejto milej rodiny dokonale stvárňuje ilustrátorka Julianna Swaneyová.

Trevor Noah: Vinný od narodenia

Presvedčivý, inšpiratívny a komicky vznešený príbeh dospievania v doznievajúcom apartheide a búrlivých dňoch slobody, ktoré nasledovali. Zázračná cesta Trevora Noaha z juhoafrického apartheidu k pracovnému stolu The Daily Show sa začala kriminálnym činom: jeho narodením.

Trevor je potomkom belocha a čiernošskej matky. V tom čase im za takéto spojenie hrozilo päť rokov väzenia.

Stephenie Meyerová: Polnočné slnko

Dlho očakávaný návrat do sveta Twilightu je jednoznačne triumfom. Ikonický príbeh Belly a Edwarda nadobúda nový temný podtón. V Polnočnom slnku sa dozvieme fascinujúce podrobnosti z Edwardovej minulosti, o zložitosti jeho vnútorného boja pri pohľade na Bellu, a pochopíme, že je to rozhodujúci zápas jeho života.

GRADA SLOVAKIA

Caroline Criado Perez: Neviditeľné ženy

Caroline Criado Perez vo svojej knihe Neviditeľné ženy mapuje, ako sú v súčasnosti potreby žien v spoločnosti rôznymi spôsobmi opomínané. Opiera sa pritom o širokú škálu prípadových štúdii, príbehov a výskumov naprieč celým svetom. Táto kniha vám otvorí oči a úplne zmení váš doterajší pohľad na svet

Monika Hodásová: Vedomá cesta za zdravím

Monika Hodásová už roky pomáha ľuďom svojím jedinečným holistickým prístupom, ktorý v sebe zahŕňa liečenie na úrovni tela, emócií a duše. A jej klienti ju milujú. Iste je to zapríčinené aj tým, že ona sama si prešla neľahkou niekoľkoročnou cestou najprv k ochoreniu a potom aj k vyliečeniu, takže ich dokáže veľmi dobre pochopiť.

Vo svojej knihe Vedomá cesta za zdravím opisuje nielen to, ako ochorela, ale aj vlastnú vedomú holistickú cestu za zdravím.

Zuzana Pospíšilová, Michal Sušina: Rybárske rozprávky

Rozprávková knižka od obľúbenej autorky Zuzany Pospíšilovej poteší nielen malých a veľkých rybárov, ale aj rodičov a deti milujúcich prírodu. Malí čitatelia sa v nej môžu dozvedieť, prečo už nikdy nikto neuloví zlatú rybku, ale aj to, ktorá ryba dokáže pričarovať lásku a prečo majú sumce fúzy. Spoznajú, aké ryby plávajú v našich riekach či moriach.

Ivanka Melounová, Veronika Kubáčová: Strašidielko Jožko

Jožko je malé strašidielko, ktoré vlastní tajomné všemocné Kukadielko. To mu pomáha zdolávať rôzne prekážky. Detskí čitatelia sa vďaka Jožkovi ocitnú na polorozpadnutom hrade, preskúmajú hrôzostrašnú pôdu v dome ježibaby Adi, zachránia vílu Kristínku, skamarátia sa s večne odstrkovaným pekelníkom Kubom a zažijú dobrodružstvá plné hrôzy, ktoré však vždy budú mať šťastný koniec.

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA

A.S. King: V tejto rodine kopte hlbšie

Zrnko predsudkov a rasizmu je zasiate v každom z nás. A stačí málo, aby vyklíčilo. Hemmingsovci sú presvedčení, že ich sa to netýka, aj keď sú touto burinou prelezení skrz-naskrz.

Ich najmladšie potomstvo, piati tínedžeri, ktorí to s rodinou už nemôžu vydržať, padajú do tunela neistotyKeď však tínedžeri začnú kopať trochu hlbšie, zisťujú, že sú tou generáciou, ktorá môže všetko zmeniť k lepšiemu.

Lenka Vacvalová: Nájdem odvahu

Šestnásť dní plných dažďa a snehu, bahna a bolesti, ale aj silných a nezabudnuteľných zážitkov známej herečky a moderátorky. Cesta hrdinov SNP je najdlhšia pešia trasa na Slovensku a zároveň zážitok na celý život.

Vedie od Duklianskeho priesmyku až na hrad Devín. Lenka Vacvalová približuje čitateľom svoj osobný príbeh o zdolávaní strachu, každodenných výzvach a nekončiacom hľadaní odvahy.

Muriel Burbery: Jediná ruža

Štyridsaťročnú Rose jedného dňa prekvapí zvláštny telefonát – má sa vydať do Japonska na čítanie poslednej vôle otca, ktorého nikdy nestretla. Napriek počiatočnému váhaniu napokon súhlasí a odcestuje do Kjóta, kde ju ubytujú v otcovom dome.

Rose, ktorá je proti svojej vôli konfrontovaná s komplikovanou minulosťou, spočiatku cíti len trpkosť a hnev. Kjóto si ju však postupne podmaňuje a ona sa dozvedá pravdu nielen o svojej rodine, ale aj o sebe samej.

Marie Benedict: Tajomstvo Agathy Christie

V decembri 1926 bola Agatha Christie nezvestná. Vyšetrovatelia objavili jej prázdne auto na

okraji hlbokého ponurého rybníka. Jej manžel, personál domu ani jej dcéra nemali potuchy o tom, kde sa nachádzala. V Anglicku sarozpútalo bezprecedentné pátranie po úspešnej autorke záhadných románov. O jedenásť dní sa Agatha objavila, no rovnako tajomne ako zmizla.

Martin Petro: Hlavný hrdina

Napínavý triler z pera skúseného slovenského autora. Čo je pravda a čo fikcia? Valter Vinter je vášnivý spisovateľ. Napísal dokonalú knihu, ktorá zožala nevídaný čitateľský úspech. Sláva a peniaze ho však postupne stiahli ku dnu. Valter sa po siedmich rokoch konečne vracia k písaniu a snaží sa vytvoriť dielo, ktorým prekoná sám seba.

IKAR

Veronika Kolejáková, Jozef Koleják: Slovania

Sirota Draha je krehké dievča, ktoré napriek nepriazni novej rodiny drží pri živote odvaha a doposiaľ nepreskúmané liečiteľské schopnosti. Pri hľadaní seba samej ju okrem múdreho učiteľa sprevádza aj záhadný cudzinec, ktorého zúboženého a vysileného náhodou objaví v lesoch. Príbeh Slovanov je zasadený do obdobia dejín, v ktorom ešte neexistovali hranice súčasných štátov.

Cilla a Rolf Borjlindovci: Mrazivé zlato

V Arjeplogských horách na severe Švédska nájdu v roztápajúcom sa ľadovci mŕtvolu zavraždeného muža. Vyšetrenie prípadu pridelia Olivii Rönningovej. Vrtuľník, ktorý ju má priviezť na miesto, sa však zrúti a pilot utrpí vážne zranenia. Olivia sa v búrke vydá hľadať pomoc. Netuší, že do nehostinných hôr sa vybrali aj iní ľudia, ibaže s úplne odlišným zámerom.

Caroline Hirons: Krásna pleť

Caroline Hirons je etablovaná kozmetička a profesionálna konzultantka. Ako odborníčka na starostlivosť o pleť presne vie, čo robiť, čo nerobiť, čo potrebujete, a najmä čo je absolútne zbytočné.

Alexander Norman: Dalajlama – Nevšedný príbeh

Dalajlamovo posolstvo súcitu a mieru oslovuje nielen buddhistov, ale aj veriacich rôznych vyznaní a neveriacich. Jeho myšlienky prenikli do všetkých kútov sveta, no osobne zostáva radšej v ústraní. Mnohé z jeho života zostáva pre verejnosť stále skryté.

Blanka Lipinska: 365 dní

Laura s priateľom Martinom a dvoma kamarátmi trávia vysnívanú dovolenku na Sicílii. Hneď na druhý deň, presne na jej dvadsiate deviate narodeniny, Lauru unesú.

Zločin má na svedomí hlava sicílskej mafiánskej rodiny, mladý a príťažlivý Massimo Torricelli. Pred niekoľkými rokmi takmer prišiel o život pri prestrelke. V stave klinickej smrti uvidel záhadné dievča, z ktorého sa vykľula Laura.

SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ

Michala Ries: Na love

Pokračovanie románu Na úteku. Stretli sa v nesprávnom čase, ich láska nevydržala. Júlia nedokázala čeliť vlastnej zrade ani intenzite citov k Adamovi. Tentoraz sa na úteku zastaví a rozhodne sa vyrovnať s minulosťou.

Chce ju uzavrieť a pohnúť sa ďalej. Keď sa však s Adamom opäť stretnú, nič sa neuzavrie, práve naopak – jej láska vzplanie s rovnakou intenzitou ako jeho vášeň a zdá sa, že sú znovu na začiatku.

Agatha Christie: En ten tulipán

Detektívny román En ten tulipán z roku 1955 vychádza prvý raz v slovenskom preklade, a hoci patrí k menej známym dielam Agathy Christie, milovníci tvorby legendárnej autorky si aj tentoraz prídu na svoje. Popri famóznom Herculovi Poirotovi v nej vystupuje aj detektívova výkonná, takmer dokonalá sekretárka slečna Lemonová.

A je to práve slečna Lemonová, kto upozorní Hercula Poirota na čudné udalosti v študentskom penzióne Tulipán na Hickory Road, ktorý spravuje jej sestra pani Hubbardová.

MARENČIN PT

Jana Micenková: Krv je len voda

„V istom zmysle sme všetci len obete obetí...“ Klára chce matku. Matka chce slávu. Otec chce, aby všetci boli šťastní... Román je analýzou rozkladu dysfunkčnej rodiny, a zároveň sa snaží vysledovať, z čoho pramenia príčiny násilia.

Avšak nie v globálnom meradle, ale na malej vzťahovej ploche jednej rodiny. Pretože korene všetkého zla začínajú v rodinách a vzťahoch medzi ich členmi.

Ivan Čarnogurský: Varúúúj. Ako sme búrali socializmus

November 1989 prekvapil všetkých: vládnucich komunistov a ešte viac konšpirátorov rôznych skupín. Pohľad priameho aktéra na zlomové udalosti novembra 1989 a na začiatok deväťdesiatych rokov, kedy politiku tvorili neskúsení revolucionári a nadšenci a proti nim stáli pragmatické vyškolené nomenklatúrne kádre.

Ľubo Olach: Predseda

Peter Stolár začal svoju kariéru ako vekslák, ešte počas štúdia na gymnáziu. Pred tuzexom predával bony. Keďže bol šikovnejší ako ostatní, všimol si ho ich šéf. Zveril mu pašovanie plyšu do Poľska a späť prinášal zase kozmetiku. Osvedčil sa a šéf ho zapojil aj do distribúcie a predaja drog.

Po revolúcii sa s ním spojil a spolu išli do malej privatizácie, založili si cateringovú firmu a Stolár aj reklamnú agentúru. Z bývalého veksláka a mafiána sa stal napokon predseda parlamentu.

Norbert Žilka: Malý sprievodca Alzheimerovou chorobou

Kniha prináša ucelený pohľad na tajomný svet ľudského mozgu, ktorý je zasiahnutý neurodegeneráciou. Kniha mapuje históriu ochorenia, prináša najnovšie poznatky z oblasti molekulovej medicíny a zároveň vysvetľuje príčiny vzniku demencie.

Mnohé informácie sú prekvapivo odvážne, podložené osobnou skúsenosťou z výskumu. Alzheimerova choroba dnes reprezentuje najčastejšiu formu demencie.